Mare ghinion are Răzvan Lucescu, în acest sezon, la Al-Sadd Doha! Practic, cea mai titrată echipă din Qatar și-a format un lot plin de vedete însă, pe rând, starurile echipei s-au transformat în niște... pacienți.

Așa s-a ajuns la situația critică de la meciul cu Al-Nassr Riad, unde joacă Ronaldo. Ieri, în partida din etapa a 5-a a Ligii Campionilor, Al-Sadd a avut o „armată“ de indisponibili: Brozovic, Roberto Firmino, Claudinho, Younes El Hannach și Pedro Miguel. Și, pentru că un necaz nu vine niciodată singur, pe parcursul meciului, în minutul 45+2, la scor de 1-1, Waad a văzut „roșu“ pentru că și-a scuipat adversarul. Prostia fotbalistului de la Al-Sadd a fost plătită scump de echipa sa. Rămasă în inferioritate numerică, Al-Sadd a luat golul doi, în minutul 52, iar Al-Nassr – Al-Sadd s-a încheiat cu victoria saudiților, scor 2-1.

Rezultatul de ieri a adâncit criza pentru echipa lui Lucescu jr, în Champions League Elite. Când mai sunt trei etape, gruparea din Doha e pe locul 14 din 16 cu doar 2 puncte și un golaveraj dezastruos: -6. Ca să ajungă în optimile competiției, Al-Sadd trebuie să se claseze între primele opt formații din grupa de vest. La ora actuală, Al-Sadd e la șase puncte distanță de acest loc 8, ultimul care duce în optimi.

Răzvan Lucescu, criză de nervi pe margine, în timpul meciului Al-Nassr – Al-Sadd

Având în vedere că totul a mers pe dos până acum, în campania continentală a echipei sale, Răzvan Lucescu a cedat nervos, în timpul meciului de la Riad.

Tehnicianul român, un tip calm de obicei, a fost filmat din tribune, în timpul partidei cu Al-Nassr, făcând o adevărată criză de nervi, după cum se poate vedea aici. După terminarea întâlnirii, care a adus încă un eșec pentru Al-Sadd, Răzvan a răbufnit.

„Nu e mare lucru de spus despre meciul acesta. Ghinionul ne urmărește. Jucătorii mei au arătat o dorință mare de luptă, prestația lor asta a reflectat. Dar, așa cum am spus, avem ghinion. Și mai cred ceva: programul a fost nedrept pentru noi! Practic, Al-Sadd a avut cel mai dificil program din această ediție a Ligii Campionilor. În primele cinci etape, am jucat cu patru echipe saudite de top. Vorbim de detalii. La care se adaugă și pierderea unor jucători importanți din cauza accidentărilor. Aceste detalii contează într-o astfel de competiție, cum e Champions League“, a spus tehnicianul român.

Lucescu trebuie să-și salveze postul, la Al-Sadd

Cu campania din Champions League aproape compromisă, Răzvan Lucescu trebuie să se concentreze acum pe câștigarea trofeelor interne. Primul prilej va fi pe 14 decembrie, când va avea finala cupei: Al-Sadd – Al-Rayyan.

Patru zile mai târziu, pe 18 decembrie, românul poate cuceri un trofeu de imagine: Supercupa Qatar / Emiratelor. Aici, Al-Sadd va întâlni Al-Ain, în deplasare.

Dar cel mai important trofeu, la care Al-Sadd păstrează șanse reale, e titlul din Qatar Stars League. În campionatul intern, echipa lui Lucescu e pe locul 2, la trei puncte de liderul Al-Rayyan, când mai sunt 12 etape. În ultimele trei sezoane, Al-Sadd a fost campioană de fiecare dată.