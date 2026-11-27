Cu două etape rămase de disputat înainte de finalul fazei principale din Conference League, specialiștii de la Football Meets Data au dat verdictul despre Universitatea Craiova, pe care o văd ca și calificată în play-off-ul optimilor.

Universitatea Craiova, ca și calificată în primăvara europeană, în opinia specialiștilor

Oltenii sunt cotați cu șanse de 95,7% pentru a prinde un loc în ”TOP 24” după faza principală din Conference League. În ceea ce privește o clasare în primele opt, poziții care asigură direct calificarea în optimi, lucrurile par deja rezolvate.

Cu șanse de 9,8%, Universitatea Craiova are nevoie de un parcurs perfect și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a termina faza principală în zona locurilor 1-8.

Universitatea Craiova va mai avea de disputat două partide în faza ligii: deplasarea contra lui Kairat Almaty (Kazahstan) și duelul de acasă cu FC Copenhaga (Danemarca).