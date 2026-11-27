Cu două etape rămase de disputat înainte de finalul fazei principale din Conference League, specialiștii de la Football Meets Data au dat verdictul despre Universitatea Craiova, pe care o văd ca și calificată în play-off-ul optimilor.
Universitatea Craiova, ca și calificată în primăvara europeană, în opinia specialiștilor
Oltenii sunt cotați cu șanse de 95,7% pentru a prinde un loc în ”TOP 24” după faza principală din Conference League. În ceea ce privește o clasare în primele opt, poziții care asigură direct calificarea în optimi, lucrurile par deja rezolvate.
Cu șanse de 9,8%, Universitatea Craiova are nevoie de un parcurs perfect și de un joc favorabil al rezultatelor pentru a termina faza principală în zona locurilor 1-8.
Universitatea Craiova va mai avea de disputat două partide în faza ligii: deplasarea contra lui Kairat Almaty (Kazahstan) și duelul de acasă cu FC Copenhaga (Danemarca).
Marian Iancu o taxează pe Universitatea Craiova: „O echipă mai castrată și mai impotentă nu există”
După fluierul final, Marian Iancu a criticat dur atât prestația echipei, cât și managementul lui Mihai Rotaru. Fostul patron al lui Poli Timișoara consideră că oltenii au supraestimat propria valoare și că înfrângerea de la Brighton a scos la iveală limitele lotului.
„Vinovatul principal este Rotaru. Nu a stabilit ordinea de priorități. Nu și-a evaluat jucătorii la adevărata lor valoare. Lei în România, dar aici unde au jucat lirele fac legea. Și-au făcut-o! Scor real 10-0, rușine și umilință”, a scris Iancu pe Facebook.
Ulterior, acesta a revenit cu un mesaj și mai acid: „O echipă mai castrată și mai impotentă la nivelul ăsta nu există. Asta este! Rușine și umilință”.
Brighton - Universitatea Craiova 4-0 | Echipele de start:
- Brighton: Steele – Kadıoğlu, Svoboda, Struijk, De Cuyper – Gross, Andrés, Hinshelwood – O’Riley, Kostoulas, Osman.
- Rezerve Brighton: Verbruggen, McGill, Dunk, Rutter, David, Costinha, Ayari, Azeez, Vušković, Nti, Ibrahim
- Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Stevanović, Screciu – Mora, Băluță, Lameira, Bancu – Cicâldău, Elisor, Baiaram.
- Rezerve Universitatea Craiova: Maxim, Sava, Crețu, Nsimba, Etim, Tavares, Teles, Rus, Băsceanu, Matei, Webster