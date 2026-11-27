”Pescărușii” au început meciul foarte bine și au punctat încă din minutul 3 prin Osman. De Cuyper a dus scorul la 2-0 în minutul 33, iar apoi oltenii au rămas în zece după eliminarea lui Vladimir Screciu. ”Show-ul” a continuat și în repriza secundă. Kostoulas a punctat pentru 3-0 în minutul 61, iar cel care a închis tabela a fost tot Osman, în minutul 63, din pasa lui Kadioglu.

În ciuda jocului și a diferenței de valoare evidente, Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a avut totuși doi remarcați din tabăra Universității Craiova după partida de pe ”Amex”.

Dumitru Dragomir: ”Popescu și Nsimba pot juca în Anglia”

Omul care a condus fotbalul românesc crede că Steven Nsimba (30 de ani) și Laurențiu Popescu (29 de ani) de la Universitaea Craiova ar face față nivelului din Premier League. În cazul primului, s-a vorbit în ultima perioadă despre un transfer, deoarece a prins din ce în ce mai puține minute.

„Pentru Europa League, Champions League nu au deloc echipă. Brighton este, totuși, echipă de top, e altceva. Suntem vai de noi la capitolul viteză și forță. Singurul jucător de la Craiova care ar putea juca în Premier League e Nsimba. E jucător serios, de forță. Și Laurențiu Popescu poate juca în Anglia”, a spus Dragomir, potrivit Fanatik.ro.

Pentru Universitatea Craiova, aceasta a fost prima înfrângere în faza principală din Conference League. Oltenii rămân cu șapte puncte și se pregătesc pentru o nouă deplasare, pe 10 decembrie, împotriva lui Kairat Almaty.

De partea cealaltă, Brighton a ajuns la zece puncte după patru etape și rămâne singura echipă fără gol încasat până acum în Conference League.

Brighton - Universitatea Craiova | Echipele de start: