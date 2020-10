Cand vom vedea Dinamo in Champions League?! Rufo Collado a facut anuntul: "Este complicat!"

Rufo Collado, directorul sportiv al lui Dinamo a vorbit despre planurile de viitor pe care le au spaniolii la Dinamo.

Revolutia spaniola a inceput deja in Stefan cel Mare. Aproape intreaga structura a conducerii clubului a fost schimbata, iar la Dinamo au fost adusi multi jucatori straini. Rufo Collado considera ca Dinamo trebuie sa castige titlul in Liga 1 pentru a juca in Champions League.

"Este complicat. Este o competitie in care pot juca echipele campioane, astfel ca in sezonul viitor trebuie sa se intample doua lucruri. O vom lua pas cu pas. In acest an vom incerca sa fim in primele sase, pentru inceput, iar daca vom reusi, in sezonul viitor vom imbunatati echipa, pentru a putea sa ne pliem pe obiective mai inalte. De acolo, ne vom putea gandi la toate", a declarat Rufo Collado pentru TelekomSport.

De asemenea, oficialul lui Dinamo a anuntat ca vor mai exista schimbari majore la club

"Cred ca trebuie sa reconstruim structurile, toate departamentele de la Dinamo. Toate! Sincer, trebuie schimbate toate structurile. De la formarea jucatorilor, scoala de antrenorii, fiindca daca nu se investeste in formarea jucatorilor... Vad carente de comportament. De exemplu, legata de nutritie. Jucatorul roman nu intelege ca alimentatia este de baza in cariera profesionista si toate acestea se vad in joc. La nivel tehnico-tactic am vazut mari carente de formare, de tactica", a spus ibericul.