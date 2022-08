Prezentatoarea TV și fostul fotbalist au anunțat că au decis să se despartă, șocând lumea mondenă. Ilary a vorbit în urmă cu o lună despre despărțire, făcând și singura declarație pe subiect, în care a cerut să li se respecte intimitatea.

Odată cu încheierea relației, Ilary nu a evitat să se afișeze pe rețelele de socializare, unde a postat fotografii din vacanța petrecută alături de copii. Prezentatoarea de 41 de ani și-a arătat corpul sculptat pe rețelele de socializare, părând să sfideze vârsta pe care o are.

Ce au spus Ilary Blasi și Francesco Totti după despărțire

"După 20 de ani împreună și 3 copii superbi, căsnicia mea cu Francesco s-a terminat. Procesul de separare va rămâne privat și nu voi mai face alte declarații. Îi invit pe toți să evite speculațiile și, mai ales, să respecte confidențialitatea familiei mele", a declarat Ilary Blasi, potrivit La Repubblica.

Și Francesco Totti a făcut o declarație pe acest subiect: "Am încercat să depășesc criza căsniciei mele, dar astăzi înțeleg că alegerea despărțirii, deși dureroasă, nu poate fi evitată. Tot ce am spus și făcut în ultimele luni a fost spus și făcut pentru a ne proteja copiii, care vor fi întotdeauna prioritatea de top în viața mea. Voi continua să fiu aproape de Ilary în creșterea celor trei copii minunați ai noștri, respectându-mi mereu soția. Am încredere în respectul maxim pentru intimitatea noastră, în special pentru liniștea copiilor noștri".

Francesco Totti și Ilary Blasi au împreună trei copii, pe Cristian (16 ani), Chanel (15 ani) și Isabel (6 ani).