Cei doi au fost căsătoriți timp de 17 ani și formau unul dintre cele mai solide cupluri din lumea fotbalului, însă au șocat pe toată lumea cu anunțul despărțirii. Ruptura s-a produs însă într-un mod scandalos, după o serie de dezvăluiri făcute de amândoi, în care s-au atacat unul pe celălalt.

Ilary și fostul jucător au împreună trei copii, Chanel, Cristian și Isabel, iar în urma divorțului, bărbatul va fi obligat să plătească pensie alimentară, în contextul în care despărțirea este una tensionată. Suma cerută de Ilary în instanță însă nu e deloc mică.

Ilary Blasi vrea pensie alimentară de 37.500 de euro lunar

Conform Football Italia, modelul a cerut o pensie alimentară de 37.500 de euro pe lună, dintre ei 20.000 de euro să i se aloce ei, iar restul de 17.500 să fie pentru cei trei copii. Legenda lui AS Roma a refuzat vehement o astfel de sumă, venind cu o altă propunere.

Italienii scriu că Totti e dispus să plătească doar 7.000 de euro lunar, care să reprezinte pensia alimentară pentru copii, fără ca soția sa să primească vreun ban. Cuplul urmează să ajungă la tribunal în contextul în care nu s-a ajuns la o înțelegere.

Totti: „Când am avut nevoie de soția mea, nu era acasă!” / Replica lui Ilary

„Nu e adevărat că eu am fost cel care a înșelat primul. Am spus că nu voi vorbi, nu am făcut-o, însă au apărut prea multe minciuni în ultimele săptămâni. Unele mi-au făcut copiii să sufere.

Adevărata criză a explodat în luna martie-aprilie, dar eu sufeream de mult timp. Am trecut prin momente grele, pentru că a fost retragerea mea, apoi moartea tatălui meu. A mai venit și infectarea mea cu COVID-19, care m-a făcut să sufăr vreo 15 zile. În tot acest timp, când aveam mai mare nevoie de ea, soția mea nu a fost acasă.

În septembrie anul trecut, zvonurile au început să ajungă la urechile mele: 'Uite, Ilary are pe altcineva. De fapt, nu este doar un singur bărbat'.

Nu am făcut asta în 20 de ani de relație, dar după ce am primit atâtea avertismente, am început să suspectez, așa că m-am uitat în telefonul ei și am văzut că exista o a treia persoană care se comporta ca un fel de intermediar pentru Ilary și un bărbat. Era un mesaj de genul: 'Ne vedem la hotel, e mai bine așa pentru mine!'

Mai fuseseră zvonuri în trecut, atât despre ea, cât și despre mine. Însă fuseseră doar zvonuri. Acum aveam dovada, faptele. Asta m-a făcut să cad în depresie. Nu mă mai puteam preface că nu se întâmplă nimic, nu mai eram eu. Am reușit să ies datorită lui Noemi (n.r. noua iubită)”, a declarat Francesco Totti pentru corriere.it.

Ilary a replicat dur prin intermediul avocatului: „Întotdeauna mi-am protejat copiii și voi continua să-i protejez. Protecția copiilor mei este pe primul loc, fiecare este responsabil pentru acțiunile lui. Am văzut în ultimii ani lucruri care ar putea distruge vreo 50 de familii".