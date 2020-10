Revolutia spaniola in Stefan cel Mare! Ibericii se inspira de la echipa care s-a batut cu Barca si Real la titlu in ultimii ani: "Poate sa fie un model pentru noi"

Rufo Collado a vorbit despre organizarea centrului de copii si juniori din Stefan cel Mare.

La Dinamo au fost schimbari majore in interiorul clubului, iar Marcos Rubino este noul director al centrului de copii si juniori. Chiar daca nu au un model anume pentru centru, Rufo Collado a declarat ca s-ar putea inspira de la Atletico Madrid.

"Nu este un club stabilit, insa vom incerca sa fim egoisti si sa pariem ca vom face un proiect mare. De exemplu, am urmarit ca la Granada, orasul meu, este unul mic proiect, dar sunt multi copii. Villarreal este un club unde se lucreaza si nu are potentialul de la Real Madrid sau Barcelona. Atletico Madrid este un club, care reuseste sa aiba rezultate. Poate sa fie un model pentru noi", a declarat spaniolul pentru TelekomSport.

De asemenea, directorul sportiv al lui Dinamo a vorbit si despre cum ar trebui sa arate jocul echipei.

"Cred ca asta se stie. Un joc posesiv, un joc de posesie, un fotbal creativ, frumos, fiindca percepem jocul ca ceva estetic. Nu ne place jocul cu mingi prin aer, fotbalul defensiv, vrem sa fim protagonisti in meci. Asa cum am facut-o in ultimele partide si vrem un joc cu intenstitate.

De acum, pas cu pas, vom ajunge la nivelul cel mai inalt. Obiectivul de anul acesta este de a ajunge in play-off. Nu putem sa ne gandim la mai mult, deoarece sunt multi jucatori noi si am inceput deja sezonul. Ei au venit pe parcurs, iar toate acestea presupun un ritm si un proces. Pas cu pas ajungem la un nivel mai inalt", a spus Rufo Collado.