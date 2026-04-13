Producția cinematografică explorează parcursul brazilianului, urmărind atât reușitele sale impresionante de pe terenul de fotbal, cât și momentele dificile din viața personală. Obiectivul proiectului este de a contura profilul complet al unui idol din sportul mondial.

Unul dintre cele mai interesante puncte ale documentarului este participarea lui Lionel Messi. Argentinianul a rememorat relația pe care a avut-o cu Ronaldinho la începutul carierei sale la FC Barcelona.

„El era liderul vestiarului, iar felul în care m-a tratat încă din prima zi mi-a făcut totul mult mai ușor. Îi voi fi mereu recunoscător, el ocupă un loc special în inima mea”, a spus deținătorul a opt Baloane de Aur.

Problemele extrasportive și arestarea din Paraguay

Filmul abordează direct stilul de viață al brazilianului din afara terenului. Fostul său antrenor de la Paris Saint-Germain, Luis Fernandez, și-a amintit de primii ani ai sud-americanului în Europa. Tehnicianul a susținut că ieșirile nocturne frecvente și lipsa somnului înaintea meciurilor au reprezentat factori care au limitat potențialul uriaș al fotbalistului.

Totodată, Ronaldinho a discutat despre arestarea sa din 2020, din Paraguay, survenită în urma utilizării unor documente false. Acuzat în cadrul unui proces care l-a implicat și pe fratele său, Roberto Assis, el și-a petrecut o perioadă în spatele gratiilor, unde a jucat fotbal alături de alți deținuți. Despre această experiență atipică, fostul mijlocaș a transmis pe un ton relaxat: „Am câștigat și acolo”. Ulterior, a fost eliberat pe cauțiune.

Cea mai dureroasă zi din viața sa

Fostul internațional s-a oprit asupra aspectelor pur personale, dezvăluind că momentul în care și-a pierdut mama, pe care o consideră cel mai mare sprijin al său, a fost cel mai greu din viața sa.

„Acela a fost momentul în care mi-am pierdut mama. Este greu când ea nu mai este”, a zis brazilianul.

Documentarul „Ronaldinho: The One and Only” include interviuri cu figuri emblematice ale fotbalului, printre care Ronaldo Nazario, Neymar, Roberto Carlos, Carles Puyol, Luiz Felipe Scolari și Gilberto Silva, oferind o perspectivă amplă asupra moștenirii lăsate de Ronaldinho în istoria fotbalului.