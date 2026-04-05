Lionel Messi a inaugurat sâmbătă noul stadion al echipei Inter Miami, marcând primul gol al echipei din Florida în cadrul unui meci terminat la egalitate, 2-2, împotriva echipei Austin, în MLS, scrie news.ro.
Messi a inaugurat noul stadion al lui Inter Miami în stilul său caracteristic
Lionel Messi este legitimat la Inter Miami în Major League Soccer (MLS), unicul eșalon al Statelor Unite ale Americii la fotbal.
Argentinianul a fost însă devansat de texanul Guilherme Biro, care a deschis scorul în minutul 6, urmat de Messi în minutul 10.
A fost primul meci al echipei Inter Miami pe Nu Stadium, un stadion cu 26.000 de locuri, unde s-a stabilit după mai bine de un deceniu de căutări pentru o bază permanentă. „Să vezi acest stadion prindând viaţă, după ani şi ani de încercări de a-l face să funcţioneze în Miami, este ceva cu adevărat special”, s-a bucurat coproprietarul clubului, David Beckham, înainte de fluierul de start. „Astăzi, este pur şi simplu un vis care se împlineşte pentru noi”.
Sărbătoarea ar fi putut lua o întorsătură neaşteptată când Jayden Nelson a readus Austinul în avantaj la reluarea jocului (min. 53). Cu aproximativ un sfert de oră înainte de final, antrenorul echipei din Florida, Javier Mascherano, l-a introdus pe teren pe fostul coechipier al lui Messi de la Barcelona, Luis Suarez, care nu a întârziat să se remarce.
Uruguayanul a transformat mai întâi din apropiere o lovitură de colţ deviată de argentinian (min. 82), apoi a fost la un pas de a aduce victoria echipei sale câteva minute mai târziu, dar al doilea său gol a fost anulat pentru ofsaid.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News