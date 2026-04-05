Lionel Messi a inaugurat sâmbătă noul stadion al echipei Inter Miami, marcând primul gol al echipei din Florida în cadrul unui meci terminat la egalitate, 2-2, împotriva echipei Austin, în MLS, scrie news.ro .

Messi a inaugurat noul stadion al lui Inter Miami în stilul său caracteristic

Argentinianul a fost însă devansat de texanul Guilherme Biro, care a deschis scorul în minutul 6, urmat de Messi în minutul 10.

A fost primul meci al echipei Inter Miami pe Nu Stadium, un stadion cu 26.000 de locuri, unde s-a stabilit după mai bine de un deceniu de căutări pentru o bază permanentă. „Să vezi acest stadion prindând viaţă, după ani şi ani de încercări de a-l face să funcţioneze în Miami, este ceva cu adevărat special”, s-a bucurat coproprietarul clubului, David Beckham, înainte de fluierul de start. „Astăzi, este pur şi simplu un vis care se împlineşte pentru noi”.

Sărbătoarea ar fi putut lua o întorsătură neaşteptată când Jayden Nelson a readus Austinul în avantaj la reluarea jocului (min. 53). Cu aproximativ un sfert de oră înainte de final, antrenorul echipei din Florida, Javier Mascherano, l-a introdus pe teren pe fostul coechipier al lui Messi de la Barcelona, Luis Suarez, care nu a întârziat să se remarce.

Uruguayanul a transformat mai întâi din apropiere o lovitură de colţ deviată de argentinian (min. 82), apoi a fost la un pas de a aduce victoria echipei sale câteva minute mai târziu, dar al doilea său gol a fost anulat pentru ofsaid.