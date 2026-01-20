Cu Ianis Stoica titular, Estrela Amadora a fost spulberată pe teren propriu luni seara, 0-5 cu Estoril Praia.

Joao Carvalho a deschis scorul în minutul 3, iar în a doua repriză a început tăvălugul: hat-trick-ul lui Yanis Begraoui (51, 54 - din penalty și 70) și reușita lui Alejandro Marques (65) au stabilit scorul final 5-0.

VIDEO AICI



Joao Carvalho, care, în afara golului marcat, a dat și două pase decisive, a primit nota 10 de la Sofascore - meci perfect făcut de mijlocașul ofensiv portughez crescut de Benfica Lisabona și trecut apoi pe la Nottingham Forest sau Olympiacos Pireu!

Gazdele au jucat însă în zece din minutul 45, după eliminarea lui Abraham Marcus, iar printre cei ”sacrificați” la pauză s-a numărat și Ianis Stoica, decarul echipei, care a fost schimbat cu Jovane Cabral.

Fotbalistul român a primit nota 6.2 de la Sofascore, puțin peste media 6.13 a echipei.

Clasamentul din Liga Portugal, cu liderul FC Porto fenomenal: 17 victorii și 1 egal în 18 etape

