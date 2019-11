Ianis Hagi, ULUIT de situatia sa la Genk! "Nu stiu de ce nu am mai jucat!" Atac subtil la antrenorul sau: ce spune despre plecarea lui Felice Mazzu

Ianis Hagi e intr-o situatie neplacuta la Genk, echipa sa de club.

Mijlocasul roman a prins doar 27 de minute in ultimele cinci meciuri oficiale jucate de echipa belgiana.

Ianis a fost uitat pe banca in 3 din ultimele 5 partide, iar ultima data cand a prins mai multe minute de joc a fost in meciul pierdut de Genk cu Standard Liege, pe 19 octombrie. El a stat 59 de minute pe teren in acea partida, incheiata 1-0 in favoarea adversarilor.

Ajuns in tara pentru meciurile decisive din campania de calificare la EURO 2020 cu Suedia si Spania, Ianis Hagi a explicat ca nu intelege de ce antrenorul lui Genk si-a schimbat atitudinea fata de el dupa ce a avut o perioada buna in care a fost titular.

Hagi Jr. a comentat si informatiile aparute in Belgia, potrivit carora Felice Mazzu ar urma sa fie schimbat de pe banca lui Genk.

"Nu stiu despre schimbarea antrenorului, ce am vazut si eu tot asa in presa. Vom vedea in urmatoarele zile.

Normal ca sunt putin dezamagit de situatia in care am fost in ultima perioada. Inainte de perioada asta am avut meciuri consecutive in care am fost titular, jucam bine, ma simteam bine. Dintr-odata nu am mai jucat, nu stiu de ce. Asta e situatia, astea sunt deciziile antrenorului. Sper ca dupa nationala, cand ma voi intoarce, situatia sa se schimbe, ma refer la situatia mea", a declarat Ianis Hagi la sosirea in tara pentru meciurile nationalei cu Suedia si Spania.

Genk ocupa locul 9 in acest moment in campionatul Belgiei, cu 20 de puncte adunate in 14 etape.

Ianis Hagi se pregateste acum pentru meciurile decisive ale Romaniei din preliminariile EURO 2020.

Romania - Suedia e joi, de la 21:45, in direct la PRO TV, iar Spania - Romania se joaca luni, de la aceeasi ora, tot la PRO TV!