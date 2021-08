Ianis Hagi revine în echipa lui Gerrard! Meciul Rangers - Malmo se vede la PRO X, joi, ora 22:00

În meciul tur, Malmo a condus cu 2-0 până în minutul 90+5, când Davis a redus din diferență din pasa lui Kent. S-a terminat 2-1.

Echipa lui Gerrard a primit o veste bună astăzi, Ianis Hagi, jucătorul care a marcat primul gol al lui Rangers în acest sezon a revenit pe teren după accidentarea suferită chiar primul meci din Premiership, cu Livingston, scor 3-0.

„Avem vești bune din punct de vedere al accidentărilor, Hagi va reveni în echipă, s-a antrenat azi”, a anunțat Stevan Gerrard la conferința de presă dinaintea meciului cu Malmo.

Deși a înscris primul gol al lui Rangers în noul sezon din Premiership, Ianis Hagi a ieșit de pe teren accidentat, după doar 30 de minute de joc. Mijlocașul român a fost indisponibil pentru meciul tur cu Malmo, din preliminariile Champions League, acolo unde echipa sa a pierdut, 1-2.

