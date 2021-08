Gerrard, anunț îngrijorător în privința lui Ianis Hagi! Ce a spus antrenorul lui Rangers

Deși a înscris primul gol al lui Rangers în noul sezon din Premiership, Ianis Hagi a ieșit de pe teren accidentat, după doar 30 de minute de joc. Mijlocașul român a fost indisponibil pentru meciul tur cu Malmo, din preliminariile Champions League, acolo unde echipa sa a pierdut, 1-2.

La conferința dinaintea meciului din etapa a doua din campionatul Scoției, cu Dundee United, Steven Gerrard a fost întrebat despre starea mijlocașului român, iar răspunsul său a fost îngrijorător.

„Vom juca din nou fără Ianis Hagi. Nu știu când va reveni, am fost întrebat des despre asta”, a spus Steven Gerrard la conferință.

????️ PRESS CONFERENCE: Steven Gerrard spoke to the media ahead of Saturday's trip to Tannadice. pic.twitter.com/kRvltwTtCr