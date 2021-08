Pompiliu Stoica a vorbit despre dezvoltarea fiului său la clubul patronat de Gigi Becali.

FCSB a remizat cu UTA, 1-1, în a treia etapă din Liga 1. Golul echipei lui Dinu Todoran a fost marcat de Ianis Stoica (18 ani), în minutul 89.

Astfel, fotbalistul de 18 ani a reușit să își salveze echipa de la prima înfrângere din campionat. Pompiliu Stoica este mândru de realizarea fiului său și este de părere că FCSB este un mediu favorabil pentru dezvoltarea tânărului fotbalist.

Pompiliu Stoica, injecție de moral pentru Ianis Stoica

„Mă bucur că a revenit la FCSB, mă bucur că a jucat și a făcut-o chiar foarte bine. Bucuria e cu atât mai mare, având în vedere că a marcat un gol important. Eu, după cum știti, am fost atacant, mijlocaș, iar pe urmă, din cauza conjuncturilor, fundaș stânga.

Eu văd ceva bun, atât timp cât el se va pregăti alături de ceilalți colegi și va avea o șansă. Din punctul meu de vedere, el își face datoria. Rolul lui este să fie eficient”, a declarat Pompiliu Stoica la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Pompiliu Stoica: „Echipa lui Gigi Becali este Steaua!”

Fostul fotbalist este de părere că echipa patronată de Gigi Becali este continuatoarea Stelei și speră ca elevii lui Dinu Todoran să obțină eventul la finalul sezonului.

„Am spus-o de nenumărate ori! Din punctul meu de vedere, consider că echipa lui Gigi Becali este Steaua. Toți cei care am jucat acolo... Am jucat la Steaua.

Am mare încredere în ei că anul acesta vor lua campionatul și cupa, sper și cupa”, a precizat Pompiliu Stoica.