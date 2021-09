Ianis Hagi, gata să revină în primul „11” al lui Rangers: „Rolul meu este să muncesc pentru echipă!”

Rangers joacă, sâmbătă, de la ora 17:00, pe terenul lui Dundee. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.

Ianis Hagi este gata să-și reia locul în primul „11” al lui Rangers

„Acum mă gândesc la meci și sunt concentrat la maxim pentru a-mi îmbunătăți jocul la Rangers. Simt că am progresat foarte mult atât ca jucător cât și din punct de vedere tehnic, am adăugat multe jocului meu și încă mai am multe de adăugat. Sunt concentrat la indicațiile antrenorului, pentru a deveni mai bine.

Perioada în care am stat în izolare a fost una extrem de dificilă din punct de vedere mental. A fost destul de dificil să-mi privesc colegii jucând, fără să am posibilitatea de a-i ajuta. Mă bucur enorm că am revenit alături de Rangers.

Rolul meu este de a crea faze pentru echipă, nu doar assisturi. Încerc să muncesc mereu pentru echipă.

O spun mereu. Fotbalul este mai bun cu suporterii în tribune. Simt ca o presiune care vine din tribune și asta mă face să dau mai mult în timpul meciurilor. Îmi face plăcere să joc pe Ibrox și mă bucur de fiecare dată când suporterii ne urmează atunci când jucăm în deplasare.

Va fi complicat mâine. Toate meciurile sunt dificile în deplasare, însă ne dorim să câștigă partida și să plecăm acasă cu cele trei puncte”, a spus Ianis Hagi înaintea meciului cu ...

În cele 65 de meciuri disputate pentru Rangers, Hagi Jr. a marcat 13 goluri și a oferit 19 pase decisive, iar cota românului este de 6.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.

Ianis Hagi, ca și transferat de AS Roma! Românul l-a convins pe Jose Mourinho

Din informațiile PRO TV și www.sport.ro, mijlocașul român este ca și transferat în iarnă de AS Roma, echipă care a avut un start de sezon impresionant în Serie A, sub comanda celui poreclit ”The Special One”. Suma la care s-ar ridica transferul ar fi de aproximativ 20 de milioane de euro!

Ar fi o nouă lovitură dată de Mourinho pe piața transferurilor. De când a venit portughezul la Roma, oficialii clubului capitolin au cheltuit aproape 98 de milioane de euro pentru transferurile unor jucători precum Tammy Abraham, Rui Patricio, Roger Ibanez sau Matias Vina. (Mai multe detalii AICI!)