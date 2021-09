Ianis Hagi, primele declarații după perioada în care a stat în izolare: "Au fost săptămâni foarte grele"

Internaționalul român a fost introdus pe teren de Steven Gerrard în cea de-a doua repriză și a fost decisiv pentru golul marcat de Roofe. Rangers s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Livingston în sferturile de finală ale Cupei Scoției și s-a calificat în faza următoare a competiției.

În cele 65 de meciuri disputate pentru Rangers, Hagi Jr. a marcat 13 goluri și a oferit 19 pase decisive, iar cota românului este de 6.5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.

După meci, Ianis Hagi a oferit un scurt interviu pentru Rangers TV, unde a vorbit despre perioada petrecută departe de stadion, dar și despre obiectivele pe care le are echipa în viitorul apropiat.

"Sunt fericit că m-am întors pe teren. Au fost două săptămâni foarte grele din punct de vedere psihic, departe de fotbal, departe de fani. Sunt bucuros că am jucat 45 de minute, mi-am ajutat echipa și ne-am calificat în semifinale.

Jucăm aproape toate meciurile împotriva unor echipe care se apără jos, trebuie doar să găsim calea către primul gol. Ar fi minunat dacă am marca în primele minute. Jucăm în competiții diferite, niveluri de dificultate diferite, trebuie să ne adaptăm, de aia jucăm la Rangers.

Îmi doresc foarte mult un trofeu la începutul sezonului, să avem o creștere de moral. Avem ceva de demonstrat, știm ce s-a întâmplat sezonul trecut. Vrem să cucerim trofeul!", a declarat Ianis Hagi într-un interviu acordat la finalul meciului pentru RangersTV.

???? REACTION: Ianis Hagi spoke to @RangersTV after tonight's victory against Livingston. pic.twitter.com/jh5jd6eurN