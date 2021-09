Reacție sinceră a lui Laszlo Dioszegi după meciul cu Farul: „Are dreptate Gică Hagi! Nu a fost deloc 11 metri”

Singurul gol al meciului a fost înscris de Mitrea, dintr-un penalty controversat acordat de 'centralul' Radu Petrescu, cu ajutorul tușierului. Totul s-a petrecut în urma unui contact care a avut loc între Larie și Luckassen, desfășurat însă în afara careului.

Gheorghe Hagi a 'explodat' la finalul partidei, acuzând deciziile luate de arbitru cu ajutorul tușierului, punctând că echipa covăsneană a fost ajutată de eroarea gravă.

Replica lui Laszlo Dioszegi

Patronul lui Sepsi a vorbit despre declarațiile făcute de antrenorul Farului, și a recunoscut, fără sfială, că nu ar fi trebuit acordat penalty la faza care a decis soarta meciului. Cu toate astea, finanțatorul echipei lui Leo Grozavu a ținut să puncteze că echipa sa nu este una ajutată de arbitri.

„Tot respectul meu pentru Gică Hagi. A fost cel mai mare fotbalist al României și este și un mare antrenor. Recunosc că are dreptate. Nu a fost deloc 11 metri. Faultul a fost în afara careului. Ăsta este adevărul și v-am mai spus la început că recunosc.

Însă, decizia arbitrilor nu a fost deloc cu rea intenție. Oamenii pur și simplu au greșit. Dar să spui despre Sepsi că este o echipă ajutată de arbitri sau că a fost ajutată în acest meci este totuși prea mult. Eu nu știu ce mai poate acuza domnul Gică Hagi în afară de acel penalty care nu a fost. Fault a fost, dar nu a fost în careu”, a spus Dioszegi pentru ProSport.

„Dacă s-ar putea introduce VAR de mâine!”

Dioszegi a vorbit și despre introducerea sistemului de arbitraj video în România, punctând că și-ar dori chiar de mâine ca VAR-ul să fie instalat în Liga 1.

„Eu sunt pentru introducerea VAR în România, chiar de mâine dacă s-ar putea. Așa vom scăpa de orice suspiciune. La acest meci, domnul Hagi poate să se lege doar de acea fază de 11 metri, dar nu de maniera de arbitraj. Cu ce a fost mai avantajată Sepsi în meci?

Vreau să știți că și noi, recent, am avut o fază asemănătoare la Craiova. Am jucat cu formația lui Laurențiu Reghecampf și am primit o lovitură de la 11 metri împotriva noastră, cea care nu a fost în careu. Dar noi am avut tnoroc că a apărat portarul nostru”, a concluzionat finanțatorul.