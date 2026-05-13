Cu toate acestea, Boc s-a arătat optimist cu privire la faptul că „U” Cluj va câștiga Cupa României și a spus că Jovo Lukic va fi cel care va face diferența în favoarea „șepcilor roșii”.

Emil Boc, emoționat înainte de finala Cupei României

„Emoții sunt cu carul, bineînțeles. Am venit la Sibiu să ducem Cupa pe Someș, așteptăm Cupa. Știm că Craiova e favorită pe hârtie, dar știm că socoteala de acasă nu e la fel.

Vreau să vă spun sincer, în primul rând, trebuie să le mulțumim băieților că au ajuns până aici. Sunt două finale, iar acum vrem să le mulțumim. Trebuie să ne concentrăm pe primul meci, luăm Cupa și apoi vedem și următorul meci. În teren putem să facem diferența. Este o competiție studențească, evident că ne susținem favoriții, dar cine e mai bun să câștige.

Boc: „Nu este sfârșitul lumii dacă nu reușim să câștigăm campionatul”

Acum 10 ani eram în Liga 4, iată că acum am reușit să facem o echipă frumoasă. Noi niciodată nu am vândut brand-ul Universității, este echipa orașului. Iată că am revenit în cupele europene, am ajuns într-o cupă europeană.

Noi avem doar 40% susținere financiară din partea instituțiilor. Echipa va avea susținere, vom fi la bine și la greu. Ne dorim să mergem cât mai departe. Dacă anul trecut am fost în Conference League, la anul să jucăm în Europa League. Nu este sfârșitul lumii dacă nu reușim să câștigăm campionatul.

(n.r.- cine marchează?) Eu spun că Lukic va fi în forma lui maximă și va face diferența”, a declarat Emil Boc, potrivit digisport.ro.

