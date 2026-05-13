Cade cortina, treptat, peste sezonul fotbalistic 2025-2026, iar diseară se va acorda primul trofeu intern: Cupa României.
La Sibiu, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova, cele două rivale care se bat și la titlu, se vor înfrunta într-o partidă în care, dincolo de trofeu și gloria sportivă, în joc e și un bilet spre preliminariile Europa League.
Sport.ro a oferit aici echipele de start, iar foaia de meci a confirmat o pierdere mare suferită de formația din Bănie.
Steven Nsimba, în tribune pentru finala Cupei României
În lotul lui Filipe Coelho (45 de ani) n-a fost inclus și francezul Steven Nsimba (29 de ani). Accidentat, acesta va urmări finala de la Sibiu din tribune. Ceea ce e o pierdere imensă pentru Craiova, în condițiile în care, în acest sezon, vârful de culoare a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase de gol.
În absența lui Nsimba, greul atacului va cădea pe umerii cuplului Etim – Baiaram.
