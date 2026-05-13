OFICIAL Un actor celebru a devenit fotbalist profesionist la 35 de ani! Când poate debuta

Un actor celebru a devenit fotbalist profesionist la 35 de ani! Când poate debuta Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Actorul a semnat cu un club profesionist din SUA.

TAGS:
Junior GonzalezDani RojasTed LassoCristo FernandezEl Paso Locomotive FC
Din articol

Cristo Fernandez, cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Dani Rojas din serialul Ted Lasso, și-a transformat visul în realitate și a devenit fotbalist profesionist la 35 de ani.

Actorul mexican a semnat cu El Paso Locomotive FC, formație din USL Championship, liga secundă din Statele Unite.

Ironia face ca Fernández să joace exact pe același post pe care l-a interpretat și în celebrul serial: atacant.

„Fotbalul a fost mereu o parte uriașă din viața și identitatea mea. Indiferent unde m-a dus viața, visul de a juca la nivel profesionist nu mi-a părăsit niciodată inima”, a declarat Cristo Fernandez după semnarea contractului.

  • 608ee540 4e4a 11f1 ae62 ab9d6bf96137
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Se lăsase de fotbal în urmă cu 20 de ani

Înainte să devină actor, mexicanul a evoluat la juniorii lui Tecos FC, în țara natală, însă o accidentare gravă la genunchi i-a întrerupt cariera la doar 15 ani.

Visul nu a dispărut însă niciodată. În paralel cu actoria, Fernandez a continuat să se antreneze, iar în acest an a participat inclusiv la ședințe de pregătire alături de echipa secundă a lui Chicago Fire.

Înainte să semneze oficial cu El Paso Locomotive, actorul a susținut probe timp de două luni și chiar a bifat o apariție în perioada de pregătire.

  • Cristo Fernandez, în rolul lui „Dani Rojas” din serialul Ted Lasso

Antrenorul echipei, Junior Gonzalez, a explicat că transferul nu a fost doar o mutare de imagine.

„Cristo este un plus important pentru lotul nostru. Aduce o nouă soluție ofensivă și are o personalitate excelentă pentru vestiar”, a transmis tehnicianul.

Fondată în 2018, El Paso Locomotive ocupă în prezent locul 4 în Conferința de Vest din USL Championship cu 14 puncte.

Pentru trupa din Texas urmează un duel cu AV Alta FC în USL League One Cup. Meciul se va disputa joi, 28 mai, nu mai devreme de ora 04:00 și poate marca debutul actorului.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
A fost găsit băiatul de 5 ani care a dispărut după ce a plecat de lângă tatăl său, Sibiu. Primele imagini. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: străzi blocate în oraș!
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: străzi blocate în oraș!
Situația devine tensionată pentru Mirel Rădoi! Care este nemulțumirea antrenorului la Gaziantep și care este planul său
Situația devine tensionată pentru Mirel Rădoi! Care este nemulțumirea antrenorului la Gaziantep și care este planul său
MM Stoica a numit cel mai bun jucător din Superliga: ”E greu să-l compari cu cineva”
MM Stoica a numit cel mai bun jucător din Superliga: ”E greu să-l compari cu cineva”
ULTIMELE STIRI
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: străzi blocate în oraș!
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: străzi blocate în oraș!
U Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM: finala Cupei Românei are parte de o atmosferă incendiară!
U Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM: finala Cupei Românei are parte de o atmosferă incendiară!
Uriașul Roberto Di Matteo, discurs de nota 10 la adresa lui Cristi Chivu: „Antrenor adevărat”
Uriașul Roberto Di Matteo, discurs de nota 10 la adresa lui Cristi Chivu: „Antrenor adevărat”
Jurnalista atacată de Florentino Perez a rupt tăcerea: ”Nu îmi revin din uimire!”
Jurnalista atacată de Florentino Perez a rupt tăcerea: ”Nu îmi revin din uimire!”
Pe cine mizează Emil Boc în „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României: „Va face diferența”
Pe cine mizează Emil Boc în „U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României: „Va face diferența”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

"Sunt naturali?" Noua prezentatoare de la Real Madrid îi pune pe jar pe spanioli: "Cât de sexy ești!"

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Lazio - Inter live online în finala Coppa Italia. Unde vezi în exclusivitate meciul echipei lui Cristi Chivu

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Jackpot pentru clubul din Superliga! S-a aflat câți bani vin de la FIFA

Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”

Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”



Recomandarile redactiei
U Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM: finala Cupei Românei are parte de o atmosferă incendiară!
U Cluj - Universitatea Craiova se joacă ACUM: finala Cupei Românei are parte de o atmosferă incendiară!
Jurnalista atacată de Florentino Perez a rupt tăcerea: ”Nu îmi revin din uimire!”
Jurnalista atacată de Florentino Perez a rupt tăcerea: ”Nu îmi revin din uimire!”
Fostul conducător din Bănie a văzut surpriza plănuită de Universitatea Craiova și a spus-o tare: „Merită tot respectul!”
Fostul conducător din Bănie a văzut surpriza plănuită de Universitatea Craiova și a spus-o tare: „Merită tot respectul!”
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: străzi blocate în oraș!
Lazio - Inter, LIVE pe VOYO de la 22:00 | Sport.ro transmite tot ce mișcă de la Roma: străzi blocate în oraș!
Prietenul lui Lukic a dezvăluit un moment cumplit din viața atacantului U Cluj: ”Craiova a spus că Jovo nu merită! Soția lui era însărcinată în luna a noua!”
Prietenul lui Lukic a dezvăluit un moment cumplit din viața atacantului U Cluj: ”Craiova a spus că Jovo nu merită! Soția lui era însărcinată în luna a noua!”
Alte subiecte de interes
Pep Guardiola și-a lăsat doar mustață și arată acum într-un mare fel! Cu cine este asemănat antrenorul lui Manchester City
Pep Guardiola și-a lăsat doar mustață și arată acum într-un mare fel! Cu cine este asemănat antrenorul lui Manchester City
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!