Din articol Se lăsase de fotbal în urmă cu 20 de ani

Cristo Fernandez, cunoscut în întreaga lume pentru rolul lui Dani Rojas din serialul Ted Lasso, și-a transformat visul în realitate și a devenit fotbalist profesionist la 35 de ani. Actorul mexican a semnat cu El Paso Locomotive FC, formație din USL Championship, liga secundă din Statele Unite. Ironia face ca Fernández să joace exact pe același post pe care l-a interpretat și în celebrul serial: atacant. „Fotbalul a fost mereu o parte uriașă din viața și identitatea mea. Indiferent unde m-a dus viața, visul de a juca la nivel profesionist nu mi-a părăsit niciodată inima”, a declarat Cristo Fernandez după semnarea contractului.

Se lăsase de fotbal în urmă cu 20 de ani Înainte să devină actor, mexicanul a evoluat la juniorii lui Tecos FC, în țara natală, însă o accidentare gravă la genunchi i-a întrerupt cariera la doar 15 ani. Visul nu a dispărut însă niciodată. În paralel cu actoria, Fernandez a continuat să se antreneze, iar în acest an a participat inclusiv la ședințe de pregătire alături de echipa secundă a lui Chicago Fire. Înainte să semneze oficial cu El Paso Locomotive, actorul a susținut probe timp de două luni și chiar a bifat o apariție în perioada de pregătire.

Cristo Fernandez, în rolul lui „Dani Rojas” din serialul Ted Lasso Antrenorul echipei, Junior Gonzalez, a explicat că transferul nu a fost doar o mutare de imagine. „Cristo este un plus important pentru lotul nostru. Aduce o nouă soluție ofensivă și are o personalitate excelentă pentru vestiar”, a transmis tehnicianul. Fondată în 2018, El Paso Locomotive ocupă în prezent locul 4 în Conferința de Vest din USL Championship cu 14 puncte. Pentru trupa din Texas urmează un duel cu AV Alta FC în USL League One Cup. Meciul se va disputa joi, 28 mai, nu mai devreme de ora 04:00 și poate marca debutul actorului.