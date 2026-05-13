Prietenul lui Lukic a dezvăluit un moment cumplit din viața atacantului U Cluj: ”Craiova a spus că Jovo nu merită! Soția lui era însărcinată în luna a noua!”

Finalul acestui sezon oferă una dintre cele mai interesante povești din sportul românesc.

Fotbalistul respins de o echipă poate scrie istorie la o rivală din campionat, într-o finală cu fosta sa echipă. 

Prietenul lui Jovo Lukic a dezvăluit drama trăită de atacantul lui U Cluj când a fost dat afară de la Universitatea Craiova

Jovo Lukic a fost transferat la Universitatea Craiova în septembrie 2024, însă bosniacul nu a reușit să se impună la formația din Bănie, iar în 31 de meciuri, a reușit să marcheze doar de două ori.

Un an mai târziu, Lukic este unul dintre cei mai importanți jucători din Superliga României. U Cluj l-a transferat liber de contract în vara anului 2025, iar sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabău și mai apoi a lui Cristiano Bergodi, Lukic a marcat 20 de goluri și a oferit trei pase decisive. 

Printr-un paradox formidabil, U Cluj se va duela cu Universitatea Craiova în finala Cupei României, dar și pentru titlul de campioană a României. 

Jovan Nisic, fostul coechipier al lui Jovo Lukic de la FK Borac Banja Luka și apropiat al atacantului Universității Cluj, a scris un text dedicat jucătorului ”Șepcilor Roșii” în care a vorbit despre sacrificiile făcute în decursul timpului de Lukic, dar și de momentul în care atacantul a fost anunțat că nu mai va mai face parte din lotul Universității Craiova. 

Vreau să vă împărtășesc o poveste frumoasă, în primul rând umană, și abia apoi sportivă, care mă inspiră zilnic și care cred că poate fi educativă pentru mulți sportivi, dar care, în esență, poartă lecții universale de viață.

De-a lungul carierei mele am auzit de un milion de ori, sau mi-am spus singur, nici nu mai contează: „Muncește și, într-o zi, totul se va așeza.” Desigur, am auzit de multe ori și alte opinii — că fotbalul nu este corect, că norocul joacă un rol enorm. Există multe exemple de oameni care nu au fost suficient de profesioniști, nu au muncit suficient și totuși uite unde au ajuns...

Sigur că există și un sâmbure de adevăr în asta, dar eu, ca persoană care îmi place să se considere optimistă, cred mai mult în prima variantă: că munca sinceră și grea, bineînțeles împreună cu valoarea necesară, își găsește până la urmă drumul spre lumină. La finalul zilei, ajungem și la întrebarea despre ce înseamnă succesul pentru fiecare om, dar asta e altă discuție...

Destul despre pasiunile și opiniile mele. Acum este timpul să vi-l prezint pe adevăratul erou al acestei povești. Nu-mi amintesc să-l fi numit cineva așa înainte, așa că îmi voi permite să-i ofer această poreclă prietenului meu, Jovo Lukic”, și-a început povestea Jovan Nisic. 

Nisic a dezvăluit cum a trăit Jovo Lukic momentul în care a fost anunțat de oficialii oltenilor că Universitatea Craiova nu se va mai baza pe serviciile sale, mai ales că soția fotbalistului de la U Cluj era la acel moment însărcinată cu al doilea copil. 

Sper că Jovo nu se va supăra că vorbesc despre această parte a carierei lui, dar ceea ce știu este că, în tot acest timp (n.r. când Lukic era jucătorul lui Borac Banja Luka), câștigurile lui nu erau suficiente pentru a întreține o familie cu un copil mic, cu atât mai puțin pentru a le asigura viitorul, având în vedere că o carieră de sportiv este limitată în timp.

Totuși, în vara lui 2024, a venit în sfârșit transferul internațional mult așteptat și pe deplin meritat. Universitatea Craiova îl transferă pe Jovo de la Borac, iar el primește un contract pe cinci ani, care îi răsplătește munca și efortul și, desigur, îi face viața mai ușoară lui și familiei sale. Sau cel puțin așa credea...

Începe sezonul ca atacant principal al clubului, dar, deși continuă să ofere mult echipei, nu marchează suficient. Evident, există mulți factori aici și nici oamenii din Craiova nu au avut prea multă răbdare.

În orice caz, sezonul nu a fost grozav, dar cu un contract stabil și cu al doilea copil pe drum, Jovo credea că sezonul următor va fi mult mai bun.

Și acum vine momentul care dramatizează această poveste. Ajungem la un telefon primit de Jovo în vacanță, din partea directorului sportiv al Craiovei. Probabil că atunci când a văzut numărul s-a gândit că poate vrea să-l încurajeze sau să-l întrebe ce mai face și cum se pregătește pentru noul sezon. Însă acel apel s-a transformat într-o conversație în care Jovo a primit laude și mulțumiri pentru sezonul trecut, dar și vestea că clubul nu va continua colaborarea cu el.

Undeva, în literele mici ale contractului, exista o clauză prin care clubul avea opțiunea de a renunța la acel contract de cinci ani după primul sezon, iar decizia lor a fost că Jovo „nu merită”.

Și toate acestea se întâmplă în luna a noua de sarcină a soției sale, motiv pentru care nici măcar nu plecaseră acasă în vacanță, rămânând în apartamentul pentru care tocmai prelungiseră chiria încă un an. Ce faci într-un asemenea moment? Cum mergi mai departe?

Deși trăiesc această viață și știu cât de stresantă poate fi chiar și o singură zi de mercato, cu toată incertitudinea aceea, nici măcar nu îmi pot imagina cum arăta totul din perspectiva lor atunci.

Totuși, cineva a continuat să creadă în calitatea „gigantului din Modriča”. O altă „Universitate”, dar de data aceasta cea din Cluj-Napoca.

Și odată cu acea decizie intrăm într-un an în România despre care pot spune fără ezitare că este marcat de acest club și, pentru mine și mai important, de prietenul meu, Jovo Lukić. Nu știu care erau ambițiile clubului înainte de startul sezonului, dar nu cred că și-au imaginat că în ultimele zece zile vor avea șansa să câștige cupa și apoi să joace un meci pentru titlul de campioană.

Iar în ambele cazuri, ghiciți împotriva cui? Nu poate fi nici FK Krupa, nici Borac, deci trebuie să fie Craiova. Mâine în cupă, iar duminică în campionat. Fotbalul și viața pot scrie uneori povești incredibile...”, a povestit Nisic.

Mihai Stoica îl consideră pe Jovo Lukic cel mai bun jucător din acest sezon

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a sugerat că Lukic este cel mai bun jucător al sezonului. Oficialul campioanei a accentuat ideea spunând că atacantul ”șepcilor roșii” și-a trecut în cont cele 18 goluri din sezonul regulat și play-off fără să execute niciun penalty.

”Cel mai bun jucător, la ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern aș sta să mă gândesc… Lukic zic eu! A fost prea bun anul acesta. E greu să faci comparații între atacanți și fundași centrali… Jovo Lukic a dat 18 goluri, fără penalty-uri. Anzor îmi place foarte mult, tot timpul mi-a plăcut.

E un jucător foarte bun. Nici nu îl știam, nu l-am avut pe listă. Chiar dacă el la începutul sezonului n-a fost titular meci de meci, este un jucător bun. Uite, pe 2026, cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea fiind un jucător care își ajută echipa și defensiv!”, a spus MM Stoica la Fanatik.

