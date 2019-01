Kaka, o noua viata dupa ce s-a lasat de fotbal: "Sunt cel mai fericit om din lume" Mesajul fostului Balon de Aur

Kaka s-a recasatorit in Brazilia.

Brazilianul Kaka a inceput o noua viata in Brazilia, dupa ce s-a retras de pe teren. Fostul castigator al Balonului de Aur s-a recasatorit Carolina Dias, femeia care ii este alaturi din 2015, de cand Kaka a divortat de fosta sotie. Kaka a fost insurat timp de 10 ani si dedica fiecare gol fostei sale partenere, Caroline Celico. Relatia lor s-a intrerupt in 2015, cand Kaka juca la Orlando Pirates, in SUA. In 2017, fostul mare jucator de la Milan, Real Madrid si nationala Braziliei s-a retras de pe terenul de fotbal.

Kaka are un CV fabulos, in ciuda accidentarilor numeroase, care i-au marcat cariera. Kaka a fost campion mondial cu Brazilia in 2002, a casigat Champions League cu Milan si titlul de campion al Spaniei cu Real Madrid.



Kaka a fost ultimul Balon de Aur inainte ca trofeul sa fie acaparat de Messi si Ronaldo timp de 10 ani, in 2007.

"M-ai facut cel mai fericit om din lume, te iubesc!", e mesajul postat de Kaka pe Instagram.