Celtic, o pasă proastă întâlnită ultima dată pe vremea lui Jock Stein

Martin O'Neill i-a luat locul lui Brandon Rodgers pe banca lui Celtic, la finalul lunii octombrie, și a obținut șapte vitorii în cele opt meciuri în care a stat pe bancă. Nord-irlandezul a fost pus pe liber inexplicabil și a fost înlocuit cu francezul Wilfried Nancy, care a pierdut primele sale patru partide ca antrenor al "The Bhoys", cu Hearts (1-2), AS Roma (0-3), St. Mirren (1-3) și Dundee United (1-2).



Contraperformanța nu a mai fost înregistrată de clubul scoțian din sezonul 1977-1978 (1-2 cu Ayr United, 0-1 cu Motherwell, 2-3 cu Rangers, 1-2 cu Aberdeen / 0-1 cu Motherwell, 1-3 cu Rangers, 1-2 cu Aberden, 1-2 cu St, Mirren), când trupa antrenată atunci de legendarul Jock Stein, înlocuit la finalul stagiunii de Billy McNeil, după 13 ani în funcție, a terminat sezonul pe locul al cincilea și nu a câștigat niciun trofeu. În ciuda startului slab de mandat, Nancy are susținerea publică a conducerii clubului.



În sezonul trecut, "alb-verzii" au câștigat campionatul și Cupa Ligii, au jucat finala Cupei Scoției și au ajuns până în play-off-ul de accedere în optimile de finală ale Champions League. Rangers FC l-a înlocuit și ea pe Russell Martin cu Danny Rohl, în luna octombrie 2025, după ce în sezonul trecut i-au avut pe bancă pe Philippe Clement și Barry Ferguson.



Celtic și Rangers au fiecare câte 55 de titluri de campioană!

Scottish Football League/ Scottish Premiership este un campionat care a fost dominat copios de Celtic Glasgow (55 de titluri de campioană) și Glasgow Rangers (55). De-a lungul istoriei, de la înființarea în 1890, doar alte nouă echipe au mai devenit campioane ale Scoției, respectiv Aberdeen (4), Heart of Midlothian (4), Hibernian (4), Dumbarton (2), Motherwell (1), Kilmarnock (1), Dundee FC (1), Dundee United (1) și Third Lanark (1).



Clasamentul din Scottish Premier League, după disputarea a 17 etape din sezonul 2025-2026:

1. Heart of Midlothian - 38 puncte (17 meciuri)

2. Celtic Glasgow - 32 puncte (16 meciuri)

3. Glasgow Rangers - 29 puncte (16 meciuri)

4. Motherwell - 27 puncte (17 meciuri)

5. Hibernian - 24 puncte (17 meciuri / +8)

6. Aberdeen - 24 puncte (16 meciuri / +1)

7. Falkirk - 21 puncte (17 meciuri)

8. Dundee United - 20 puncte (17 meciuri)

9. St. Mirren - 14 puncte (15 meciuri)

10. Dundee - 13 puncte (17 meciuri)

11. Kilmarnock - 12 puncte (17 meciuri)

12. Livingston - 9 puncte (16 meciuri)

