Deși patronul FCSB a pus pe masă 4 milioane de euro pentru atacantul de 23 de ani de la CFR Cluj, un club de tradiție din Europa a intrat pe fir și îi poate strica planurile în perioada de mercato din iarnă.



După ce Ioan Varga, finanțatorul din Gruia, a redus prețul de vânzare al lui Munteanu de la 18 milioane la doar 5 milioane de euro, presa din Scoția a reacționat imediat. Jurnaliștii britanici fac presiuni asupra conducerii lui Celtic Glasgow să profite de ocazie și să înainteze o ofertă pentru internaționalul român.



Presa din Scoția: "Ar fi o prostie să nu facă o ofertă"

Interesul lui Celtic pentru Louis Munteanu nu este nou, însă pretențiile financiare ale lui Ioan Varga i-au ținut la distanță pe scoțieni până acum. Schimbarea de preț a redeschis însă cursa pentru semnătura vârfului, iar britanicii îl consideră acum o afacere de neratat.



"Ar fi o prostie să nu facă Celtic o ofertă pentru Louis Munteanu după ce a fost dezvăluit noul său preț de vânzare. Celtic a urmărit mai mulți atacanți în lunile de vară, inclusiv pe Louis Munteanu. Acum, o oportunitate perfectă a apărut. Atacantul de 23 de ani e disponibil pentru un preț mult mai mic față de cel din vară. E prea bun ca să refuzi, Celtic ar trebui să intre în cursă", a notat presa din Scoția.



Pe lângă Becali, în vară s-au mai interesat de serviciile lui Munteanu și cluburi precum Valencia sau Ajax, însă discuțiile nu s-au concretizat.



O altă provocare pentru patronul FCSB este și salariul jucătorului. Munteanu câștigă la CFR Cluj 40.000 de euro lunar, în timp ce oferta de la FCSB s-ar fi oprit la 30.000 de euro, la care s-ar adăuga bonusuri consistente de performanță europeană. Rămâne de văzut dacă Becali va reuși să-l convingă pe atacant, care l-a mai refuzat o dată în urmă cu un an, alegând atunci proiectul de la CFR Cluj.

