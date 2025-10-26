Heart of Midlothian, liderul neaşteptat din Scoţia, a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formaţia Celtic Glasgow, campioana en-titre, duminică, în derby-ul etapei a 9-a a sezonului, și a ajuns la opt victorii și un singur egal!

Golurile lui Hearts au fost marcate de Dane Murray (8 - autogol), Alexandros Kyziridis (52) şi căpitanul Lawrence Shankland (foto) (58 - penalty) pentru învingători, respectiv, Callum McGregor (12).

