Heart of Midlothian, liderul neaşteptat din Scoţia, a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formaţia Celtic Glasgow, campioana en-titre, duminică, în derby-ul etapei a 9-a a sezonului, și a ajuns la opt victorii și un singur egal!
Golurile lui Hearts au fost marcate de Dane Murray (8 - autogol), Alexandros Kyziridis (52) şi căpitanul Lawrence Shankland (foto) (58 - penalty) pentru învingători, respectiv, Callum McGregor (12).
Hearts face momentan legea în Scottish Premiership.
Cu opt victorii în nouă etape, inclusiv un 2-0 pe terenul lui Rangers, Heart of Midlothian (antrenor - Derek McInnes, fost jucător la Rangers) a acumulat 25 de puncte, distanţându-se la opt lungimi de Celtic, ocupanta locului secund.
Celtic Glasgow a câştigat 13 dintre ultimele 14 titluri de campioană a Scoţiei, singurul pe care l-a ratat fiind cel din 2021, cucerit de rivala Glasgow Rangers.
Echipa antrenată de Brendan Rodgers a cunoscut însă un debut de sezon dificil, marcat de ratarea calificării în Liga Campionilor şi de tensiunile cu o parte a suporterilor, care consideră că responsabilii clubului nu au investit suficient în transferuri în această vară, scrie Agerpres.