VIDEO Celtic și Rangers tremură, se anunță o mare surpriză în Scoția! Lider-șoc cu un parcurs aproape de perfecțiune

Celtic și Rangers tremură, se anunță o mare surpriză &icirc;n Scoția! Lider-șoc cu un parcurs aproape de perfecțiune Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Heart of Midlothian a început ca din pușcă sezonul.

TAGS:
Heart of MidlothianLawrence Shanklandheartscelticrangers
Din articol

Heart of Midlothian, liderul neaşteptat din Scoţia, a învins pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formaţia Celtic Glasgow, campioana en-titre, duminică, în derby-ul etapei a 9-a a sezonului, și a ajuns la opt victorii și un singur egal!

Golurile lui Hearts au fost marcate de Dane Murray (8 - autogol), Alexandros Kyziridis (52) şi căpitanul Lawrence Shankland (foto) (58 - penalty) pentru învingători, respectiv, Callum McGregor (12).

@heartofmidlothianfc

𝗚𝗢𝗥𝗚𝗜𝗘. 𝗥𝗨𝗟𝗘𝗦. ♥️ Hearts 3-1 Celtic. A Rolls Royce of a result 😙

♬ original sound - Heart of Midlothian FC

Hearts face momentan legea în Scottish Premiership.

Cu opt victorii în nouă etape, inclusiv un 2-0 pe terenul lui Rangers, Heart of Midlothian (antrenor - Derek McInnes, fost jucător la Rangers) a acumulat 25 de puncte, distanţându-se la opt lungimi de Celtic, ocupanta locului secund.

Celtic Glasgow a câştigat 13 dintre ultimele 14 titluri de campioană a Scoţiei, singurul pe care l-a ratat fiind cel din 2021, cucerit de rivala Glasgow Rangers.

Echipa antrenată de Brendan Rodgers a cunoscut însă un debut de sezon dificil, marcat de ratarea calificării în Liga Campionilor şi de tensiunile cu o parte a suporterilor, care consideră că responsabilii clubului nu au investit suficient în transferuri în această vară, scrie Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
Catedrala Națională, cea mai scumpă biserică ortodoxă din lume. A costat 270 milioane de euro și deține mai multe recorduri. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia!
Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!
ULTIMELE STIRI
Decizia lui Becali pentru FCSB - UTA l-a surprins și pe Mihalcea: Nu mă așteptam, chiar nu mă g&acirc;ndeam
Decizia lui Becali pentru FCSB - UTA l-a surprins și pe Mihalcea: "Nu mă așteptam, chiar nu mă gândeam"
Cine a c&acirc;știgat derby-ul Olteniei din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova - SCM R&acirc;mnicu V&acirc;lcea
Cine a câștigat derby-ul Olteniei din Liga Florilor, SCM Universitatea Craiova - SCM Râmnicu Vâlcea
Reacție categorică după Real Madrid - Barcelona 2-1: &rdquo;A fost inexistent! Ceva se &icirc;nt&acirc;mplă cu el&rdquo;
Reacție categorică după Real Madrid - Barcelona 2-1: ”A fost inexistent! Ceva se întâmplă cu el”
Everton - Tottenham 0-3, ACUM, pe VOYO. Dublă Van de Ven!
Everton - Tottenham 0-3, ACUM, pe VOYO. Dublă Van de Ven!
Blănuță, de nerecunoscut &icirc;n Ucraina: coșmarul de la Dinamo Kiev, fără sf&acirc;rșit!
Blănuță, de nerecunoscut în Ucraina: coșmarul de la Dinamo Kiev, fără sfârșit!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
La acest Chivu nu ne așteptam! Reacția care face valuri &icirc;n Italia după Napoli - Inter 3-1

"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: &rdquo;Așa se &icirc;nt&acirc;mplă cu multe transferuri&rdquo;

Olandezii au dat verdictul despre Dennis Man: ”Așa se întâmplă cu multe transferuri”

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a c&acirc;știgat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

Dennis Man, victorie uriașă contra liderului! PSV a câștigat derby-ul cu Feyenoord după un hat-trick de excepție

Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat

Conte, dezlănțuit și la interviuri: cum a numit Interul lui Chivu și ce a spus despre Lautaro, care l-a insultat

Inter Milano, mesaj &icirc;n italiană pentru Cristi Chivu la o zi după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Napoli

Inter Milano, mesaj în italiană pentru Cristi Chivu la o zi după înfrângerea cu Napoli

Real Madrid &ndash; Barcelona 2-1: victoria imensă a &bdquo;galacticilor&ldquo; pune o distanță mare &icirc;ntre ei și rivalele la titlu

Real Madrid – Barcelona 2-1: victoria imensă a „galacticilor“ pune o distanță mare între ei și rivalele la titlu



Recomandarile redactiei
FCSB - UTA Arad, de la 20:30 ECHIPELE DE START | Surprize mari &icirc;n defensiva campioanei
FCSB - UTA Arad, de la 20:30 ECHIPELE DE START | Surprize mari în defensiva campioanei
Reacție categorică după Real Madrid - Barcelona 2-1: &rdquo;A fost inexistent! Ceva se &icirc;nt&acirc;mplă cu el&rdquo;
Reacție categorică după Real Madrid - Barcelona 2-1: ”A fost inexistent! Ceva se întâmplă cu el”
Gigi Becali s-a răzg&acirc;ndit! Decizia luată &icirc;nainte de FCSB - UTA Arad
Gigi Becali s-a răzgândit! Decizia luată înainte de FCSB - UTA Arad
Scandal după El Clasico &icirc;ntre Vinicius și Lamine Yamal: Ne vedem afară!
Scandal după El Clasico între Vinicius și Lamine Yamal: "Ne vedem afară!"
Everton - Tottenham 0-3, ACUM, pe VOYO. Dublă Van de Ven!
Everton - Tottenham 0-3, ACUM, pe VOYO. Dublă Van de Ven!
Alte subiecte de interes
Gică Hagi transferă din Scoția! Ultimul jucător care a semnat cu Farul Constanța
Gică Hagi transferă din Scoția! Ultimul jucător care a semnat cu Farul Constanța
Primul și ultimul trofeu al sezonului pentru Ianis Hagi la Rangers!
Primul și ultimul trofeu al sezonului pentru Ianis Hagi la Rangers!
Concluziile trase de scoțieni după ce Ianis Hagi a fost din nou decisiv la Rangers: &rdquo;A fost izolat!&rdquo;
Concluziile trase de scoțieni după ce Ianis Hagi a fost din nou decisiv la Rangers: ”A fost izolat!”
C&acirc;te milioane de euro a c&acirc;știgat ultima echipă clasată &icirc;n grupa din Conference League, competiția &rdquo;săracilor&rdquo;
Câte milioane de euro a câștigat ultima echipă clasată în grupa din Conference League, competiția ”săracilor”
Prima echipă care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid
Prima echipă care vrea să-l transfere pe Horațiu Moldovan de la Atletico Madrid
Primul refuz primit de Rapid &icirc;n fereastra de mercato! Ce transfer ar fi &icirc;ncercat Neil Lennon
Primul refuz primit de Rapid în fereastra de mercato! Ce transfer ar fi încercat Neil Lennon
CITESTE SI
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvor&acirc;torul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

stirileprotv Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Grindeanu promite că face &icirc;n Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, dec&acirc;t cea pe care a aprobat-o &icirc;n coaliție

stirileprotv Grindeanu promite că face în Parlament o altă lege privind pensiile magistraților, decât cea pe care a aprobat-o în coaliție

Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați &icirc;ntr-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

stirileprotv Ciucu, Burduja și Bujduveanu, testați într-un sondaj INSCOP pentru Primăria Capitalei. Cele șase scenarii analizate

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!