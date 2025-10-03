Joi seară, Rangers a înregistrat al doilea eșec în Europa League. Echipa de pe ”Ibrox”, care s-a despărțit de Ianis Hagi la finalul stagiunii precedente, a fost învinsă de Sturm Graz cu 1-2 în a doua etapă din faza principală a competiției.



Rangers, de nerecunoscut în noul sezon! Dezastru pentru fosta echipă a lui Ianis Hagi



Rangers a pierdut și în prima rundă din Europa League. Scoțienii au primit vizita lui Genk în urmă cu o săptămână pe ”Ibrox Stadium” și au fost învinși cu 0-1.



În campionat, formația dirijată de Russell Martin, tânărul antrenor de 39 de ani de la Rangers adus la cârma echipei la începutul lui iunie, se află pe locul opt cu șapte puncte înregistrate.



După șase etape desfășurate în Scottish Premiership, Rangers a bifat o singură victorie, la care s-au adăugat patru rezultate de egalitate și o înfrângere.



Forma slabă a lui Rangers îi enervează teribil și pe fanii echipei, care nu-l mai vor pe Russell Martin pe banca tehnică a trupei din ”Ibrox”.



”Martin nu mai poate să facă nimic ca să redreseze situația sa la Rangers, majoritatea fanilor îl vor afară fără să conteze ce s-ar putea întâmpla în viitor”, a scris ibroxnews.com.



Pentru Rangers urmează meciul cu Falkirk de duminică seară, de la ora 17:00, din etapa #7. Cele două se vor întâlni pe ”Falkirk Stadium”.

