Haos în Cupa Angliei: suporterii au furat fanionul și au invadat terenul!

Meci nebun ieri în Cupa Angliei, unde Stockport County, din National League (a cincea divizie), a învins-o la rejucare cu 5-3 după prelungiri pe Bolton Wanderers, ajunsă acum în League One (al treilea eșalon).

Bolton avea deja 2-0 în minutul 6, dar după 90 de minute scorul a fost 3-3, așa că s-a trecut la prelungiri, unde gazdele au marcat de două ori și au declanșat nebunia pe ”Edgeley Park”.

Au fost și câteva contre cu forțele de ordine și, după golul de 5-3, bucuria în exces a făcut ca un fanion de la colțul terenului să fie sustras de un suporter mai înflăcărat, care s-a pierdut apoi în mulțime.

The game couldn't continue because someone stole the corner flag. #FACup #STKBOL pic.twitter.com/bY5M2Lnq9N