Românul trecut și pe la Manchester United a revenit cu gol într-un meci nebun! Ce spune după ce a lipsit un an și jumătate

Dennis Politic, mijlocașul ofensiv în vârstă de 21 de ani care și-a făcut junioratul la Manchester United, a revenit pe gazon după o accidentare cruntă, care l-a ținut departe de fotbal un an și jumătate.

Și a făcut-o cu gol, pe care l-a marcat la doar patru minute după ce a fost introdus pe teren. Politic joacă acum la Port Vale FC, în League Two, fiind împrumutat la începutul actualului sezon de la Bolton Wanderers.

Echipa a câștigat după ce era condusă cu 2-1 în minutul 90

Contactat de sport.ro, Dennis a declarat: ”Sunt foarte fericit că am revenit pe teren, fiind primul meu meci oficial după accidentare.

Mulțumesc lui Dumnezeu că genunchiul este acum foarte bine, am trecut printr-o perioadă dificilă și am lucrat mult ca să îmi întăresc din nou piciorul și să revin la forma pe care o aveam înainte”.

În ultima etapă, a intrat în minutul 87, când echipa sa era condusă cu 2-1 de Leyton Orient, a înscris golul egalizator în prelungiri, după care Port Vale a dat lovitura în minutul 90+3 și a câștigat cu 3-2!

”Am reușit să înscriu la a doua mea atingere de balon”

”Despre meci ce să zic, a fost o nebunie felul în care am revenit în ultimele minute ale meciului, după ce am fost conduși cu 2-1. Am reușit să întoarcem rezultatul și să câștigăm, a fost cu siguranță unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am trăit pe terenul de fotbal până acum.

În plus, am reușit să înscriu la a doua mea atingere de balon, ceea ce a făcut totul mai frumos. Pot spune că a fost un debut perfect”, a mai spus Politic pentru sport.ro.

Joacă în Anglia de aproape un deceniu

Originar din Brașov, Dennis Politic a evoluat la juniorii lui Manchester United între 2012 și 2015, după care s-a transferat la Bolton Wanderers. Pentru Bolton a jucat în League One și League Two, dar o ruptură de ligament încrucișat anterior l-a făcut să rateze întreg sezonul 2020-2021.

Până la debutul cu gol pentru Port Vale, ultimul meci oficial jucat de tânărul fotbalist român era o partidă de campionat din martie 2020.