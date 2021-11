Se pregătește de Premier League și Mondial! Românul de 19 ani care joacă pentru naționala Canadei este omul momentului la Sheffield Wednesday

Theo Corbeanu (19 ani), românul care joacă pentru naționala de seniori a Canadei, ar putea reveni în Premier League la Wolverhampton după evoluțiile bune de la Sheffield Wednesday, acolo unde este împrumutat.

În această lună, Corbeanu a fost titularizat în premieră în campionat la echipa ”bufnițelor”, în întâlnirea cu Sunderland din League One, câștigată cu 3-0. A înscris un gol și a dat o pasă decisivă, fiind omul meciului.

Întreg stadionul ”Hillsborough” i-a scandat numele

Schimbat pe final, numărul 23 de la echipă a fost aplaudat de spectatorii prezenți pe celebrul stadion ”Hillsborough”, care i-au scandat numele: ”Theo, Theo!”.

Ieri, în Cupa Angliei, a jucat din nou din primul minut în 0-0 cu Plymouth Argyle, partidă care se va rejuca, așa cum prevede regulamentul competiției.

Atacant de meserie, Theo a fost folosit de managerul Darren Moore în ambele meciuri pe un post mai puțin obișnuit pentru el, acela de mijlocaș stânga într-un sistem de joc 3-5-2.

Preferă să rămână la Wednesday până în vară

Wolverhampton Wanderers, clubul din Premier League de care aparține Corbeanu, și-ar putea exercita în ianuarie opțiunea de întrerupere a împrumutului la Sheffield Wednesday, deși mult mai probabilă este revenirea în vară a româno-canadianului.

”Mi-ar plăcea să rămân pe Hillsborough, aceasta este dorința mea. Am venit pentru un sezon și asta vreau, să rămân aici tot sezonul și să dau tot ce am mai bun de fiecare dată când intru pe teren”, a spus și tânărul jucător după primul său meci ca titular în League One.

Are un meci jucat în Premier League

Corbeanu are deja un meci în Premier League pentru Wolves, jucat în campionatul precedent. Cu o zi înainte de a împlini 19 ani, a intrat în minutul 82 al întâlnirii cu Tottenham, pierdută cu 0-2.

Iar după 24 de ore, de ziua lui, a înscris două goluri la echipa Under 23, într-un 2-3 cu Crystal Palace în Premier League 2, competiția pentru echipele de tineret.

A marcat 2 goluri în 6 meciuri la naționala Canadei

La Wolverhampton, Theo este văzut drept un posibil înlocuitor al nouarului Raul Jimenez, golgheterul mexican în vârstă de 30 de ani.

Fost internațional român de juniori, puștiul născut în Ontario a debutat în acest an la naționala de seniori a Canadei, pentru care deja a marcat de două ori în șase partide oficiale.

Ar putea juca la Mondialul din Qatar

Corbeanu a ajuns până în semifinalele CONCACAF Gold Cup 2021 cu selecționata canadiană, care acum este neînvinsă în grupa de calificare pentru Mondialul din 2022.

După șase etape, aproape la jumătatea preliminariilor, Canada se află pe locul al treilea, după Mexic și SUA, poziție care îi asigură calificarea directă la turneul final din Qatar.