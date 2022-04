Duelul din Football League One, a treia ligă engleză, s-a încheiat cu scorul de 4-2 pentru Bolton Wanderers, care se află pe locul al nouălea în clasament, fără șanse la promovare. Meciul a fost unul spectaculos și a adus în atenția publicului unul dintre cele mai tari goluri ale acestui an.

Dion Charles (26 ani) a fost cel care a avut toată atenția asupra sa cu unul dintre golurile pe care a reușit să le marcheze. Atacantul irlandez a recuperat balonul în apropierea jumătății terenului, iar din cădere, când încerca un tackling pentru a păstra posesia balonului, a reușit să profite de poziția avansată a portarului advers și a marcat, cu o reușită spectaculoasă.

