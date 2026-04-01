După ce au învins România la Istanbul cu 1-0, în semifinala barajului pentru CM 2026, selecționata lui Vincenzo Montella s-a impus și împotriva lui Kosovo în finala barajului, tot cu 1-0, și și-au asigurat, astfel, prezența la turneul final din SUA, Mexic și Canada.

Ultima prezență a naționalei Turciei la Campionatul Mondial a fost În 2002, după ce a trecut de Austria în barajul de calificare. La ediția din Coreea de Sud și Japonia, turcii au obținut o performanță istorică și au încheiat pe locul 3.

Turcii au făcut calculele după calificare la CM 2026 și visează la finală: ”Vom obține următoarele rezultate”

Jurnaliștii turci au făcut calculele după accederea la turneul din SUA, Mexic și Canada cu ajutorul inteligenței artificiale.

”Potrivit calculelor realizate de inteligența artificială, echipa noastră va obține următoarele rezultate în meciurile din Grupa D: Australia - Turcia 1-1; Turcia - Paraguay 2-1 și Turcia - SUA 1-1.

Astfel, inteligența artificială a estimat că Turcia va încheia grupa pe locul al doilea, cu două rezultate de egalitate și o victorie în meciurile care urmează.

Inteligența artificială a calculat și că șansele Turciei de a merge mai departe din grupă sunt de 76%, după simulările efectuate.

Potrivit inteligenței artificiale, care estimează că naționala va termina cel mai probabil pe locul 2 în Grupa D, adversara din '16'-imi va fi Argentina, cotată să încheie pe primul loc în Grupa C.

Argentina, cu Messi în echipă, are șanse mai mari să câștige împotriva Turciei. Iată probabilitățile pentru acel meci: victorie Argentina - 58%; egal, cu prelungiri sau lovituri de departajare - 22%; victorie Turcia - 20%

Consecințe posibile: Turcia 1-2 Argentina, aproximativ 18%; Turcia 1-1 Argentina, aproximativ 16%; Turcia 0-1 Argentina, aproximativ 15%; Turcia 2-1 Argentina, aproximativ 10%.

Care sunt însă șansele noastre să avansăm? Dacă Turcia o elimină pe Argentina, șansele în fazele următoare ar fi următoarele: sferturi de finală: 10-12%; semifinală: 3-4%; finală: 1-1,5%; titlu: 0,5-1%”, a scris fotomac.com.tr.