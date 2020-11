Gata, s-a terminat! Gigi Becali vrea sa scape si de ultimul jucator strain din lotul lui FCSB

Becali a renuntat la jucatorii straini si a declarat de mai multe ori ca vrea creeze o echipa puternica doar din fotbalisti romani.

Latifundiarul din Pipera vrea sa renunte la Aristidis Soiledis, potrivit ProSport. Deocamdata nu se stiu motivele despartirii de jucatorul grec, dar cel mai probabil, Becali incearca sa isi indeplineasca visul doar cu jucatori romani in echipa, dupa cum a anuntat www.sport.ro in luna aprilie.

Soiledis a fost transferat in vara lui 2019 de catre FCSB de la FC Botosani pentru 75 de mii de euro. Jucatorul in varsta de 29 de ani evolueaza ca fundas dreapta, acolo unde FCSB ii mai are pe Ionut Pantiru si Marius Briceag.

Fundasul grec a mai evoluat in cariera pentru echipe precum: AO Thiva, Olympiacos, OFI Crete, APO Levadiakos, Doxa Dramas, Niki Volou, AEK Athens, Omonia Nikosia, AOK Kerkyra, FC Botosani si FCSB. El este evaluat de transfermarkt la 500 de mii de euro. In acest sezon Soiledis a jucat in doua partide pentru echipa lui Toni Petrea.