Hagi sare in apararea lui Cristiano Ronaldo: "Asa a fost si la mine in finala Cupei UEFA!" Vezi faza

Gheorghe Hagi a vorbit in conferinta de presa dinaintea meciului dintre Viitorul si Craiova si despre cele intamplate la meciul dintre Valencia si Juventus.

Cristiano Ronaldo a fost eliminat in meciul dintre Valencia si Juve. A fost pentru prima data in cariera cand Ronaldo este eliminat in Champions League.

Gheorghe Hagi spune ca eliminarea lui Ronaldo nu este corecta si isi aduce aminte de momentele in care si el a fost eliminat in finala Cupei UEFA din 2000.

"Injusta, usoara. Asa a fost si la mine in finala Cupei Uefa. Cel putin unii arbitrii asa o vad. E bine ca VAR-ul sa fie peste tot. Era cel mult de un cartonas galben la Ronaldo pentru ca si fundasul a cautat acel contact", a spus Gheorghe Hagi la conferinta de presa.

Gheorghe Hagi a fost eliminat in meciul din 2000 dintre Galatasaray si Arsenal cand echipa din Turcia a castigat Cupa UEFA dupa 4-1 la penalty-uri. Hagi a fost eliminat dupa ce l-a faultat si i-a dat un pumn in spate lui Tony Adams. Antonio Lopz Nieto i-a acordat rosu direct lui Hagi, iar cel poreclit Maradona din Carpati a parasit terenul apalaudandu-l pe arbitru.

In meciul din Liga, Ronaldo l-a atins pe Murillo, iar fundasul Valenciei a cazut. Ronaldo l-a certat pe fundas pentru ca simulase si i-a pus mana in cap, moment in care arbitrul a fluierat si dupa ce s-a decis cu unul dintre asistenti a decis sa-i acorde rosu direct lui Cristiano.

Juventus a castigat pana la urma meciul cu 2-0, dar Ronaldo poate sa rateze meciul cu fosta lui echipa, Manchester United.