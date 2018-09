DEZASTRU pentru Cristiano Ronaldo! UEFA l-a suspendat, Juventus nu poate face apel. Anuntul OFICIAL

Cristiano Ronaldo a iesit in lacrimi din primul meci pentru Juventus in Champions League.

Portughezul a vazut rosu direct dupa ce a lovit un adversar, in minutul 30 al partidei de la Valencia. In mod normal, Cristiano Ronaldo va primi cel putin o etapa de suspendare, insa el risca sa rateze si intalnirea cu clubul care l-a lansat in fotbalul mare, Manchester United.

Juventus a facut apel si a acuzat eroarea arbitrului, care l-a penalizat pe Ronaldo pentru ca i-a pus mana pe cap unui adversar.

UEFA a anuntat ca a deschis o procedura disciplinara impotriva lui Ronaldo, iar decizia Comisiei de Disciplina va fi data pe 27 septembrie. Astazi, Comisia a analizat fazele controversate din partidele de marti, iar raportul arbitrului Felix Brych a fost inregistra pentru analizare.

Ronaldo a primit automat suspendare o etapa, insa aceasta poate fi extinsa, potrivit regulamentului. "In cazul abaterilor serioase, Comisia UEFA este indreptatita sa extinda aceste pedepse".

Daca judecatorii vor decide comportament agresiv in cazul lui Ronaldo, portughezul poate primi inca o etapa sau chiar doua in plus de suspendare, ceea ce inseamna ca ar rata ambele partide cu Manchester United, programate pe 23 octombrie si 7 noiembrie.

Juventus nu poate face apel impotriva suspendarii de o etapa, insa poate contesta o eventuala pedeapsa aditionala.