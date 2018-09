L-a uitat pe Ronaldo! Ce raspuns a dat Isco atunci cand a fost intrebat cine trebuie sa castige Balonul de Aur 2018

Jucatorii Realului nu mai tin cu Ronaldo in cursa pentru Balonul de Aur. Cu totii il sprijina acum pe croatul Modric.

Real Madrid a debutat in forta in noul sezon al grupelor UEFA Champions League. Formatia antrenata de Julen Lopetegui s-a impus cu 3-0 pe teren propriu, in meciul cu AS Roma. Isco, Bale si Mariano au marcat golurile formatiei de pe Bernabeu.

La final, Isco a fost intrebat cine ar merita, in viziunea lui, Balonul de Aur. Pe undeva de asteptat, el a rostit numele colegului Luka Modric, alaturi de care a castigat trei Ligi ale Campionilor.

"Modric da totul pentru echipa in fiecare meci. Este fundamental jocului nostru si speram sa fim cu totii la nivelul sau. El merita Balonul de Aur, este un jucator unic", a spus Isco pentru Movistar.

Isco a marcat un gol superb in poarta Romei, din lovitura libera.

"Suntem foarte fericiti, este un rezultat important pentru noi, la capatul unui meci foarte bun. Puteam sa inscriem mai mult. Vom continua sa crestem si trebuie sa mai corectam mici greseli", a adaugat el.