"Bomba atomica din aprinderea unui chibrit". Ion Craciunescu a spus ce ar fi facut la faza la care Brych i-a aratat rosu lui Cristiano Ronaldo

Ion Craciunescu este de parere ca eliminarea lui Cristiano Ronaldo in Valencia 0-2 Juventus a fost o decizie mult prea dura.

Ion Craciunescu, fost arbitru FIFA, este de parere ca centralul german Felix Brych s-a pripit atunci cand i-a aratat cartonasul rosu lui Cristiano Ronaldo, in meciul Valencia 0-2 Juventus.

"Am vazut imaginile si am ramas uimit. Eliminarea a fost o exagerare. OK, el se duce spre jucatorul cazut, dar nu il trage de par. Ii pune mana in cap.



Poti sa-i dai galben pentru comportament nesportiv, dar si asta este exagerare. Au facut bomba atomica din aprinderea unui chibrit.

Mai sunt momente de tensiune, dar exagerarile nu fac bine fotbalului. Cristiano nu a facut nimic. Nu e un jucator care se ocupa de agresiuni. Este o exagerare", a spus Craciunescu la Digi.