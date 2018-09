Colegii lui Ronaldo au luat foc dupa eliminarea portughezului si l-au trimis pe Brych LA SAH :) Ce a spus Emre Can dupa meci

"Du-te, ba, la sah, daca la fotbal se intra prea tare", sunt cuvintele cu care Petre Grigoras a ramas in memoria multor microbisti.

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Acelasi discurs l-a adoptat si mijlocasul Emre Can dupa meciul Valencia 0-2 Juventus, in care Cristiano Ronaldo a fost eliminat foarte usor de arbitrul Felix Brych, la o faza la care mingea era intr-o alta zona a terenului.

"Cum sa fie rosu? In ce situatie dai rosu pentru asa ceva? Din ce am inteles, i-a aratat rosu lui Cristiano pentru ca l-ar fi tras de par pe Murillo. Nu suntem femei, jucam fotbal!



Daca dai rosu, il dai pentru un fault! 100% acea faza nu a fost de rosu", a spus Emre Can.

Cristiano Ronaldo asteapta acum sa fie judecat de Comisia de Disciplina a UEFA. El ar putea fi suspendat doua meciuri pentru rosul primit direct.

Pe de alta parte, arbitrul englez Mark Clattenburg a spus ca "orice suspendare mai mare de un meci ar fi prea dura".