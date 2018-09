Prima eliminare din Liga, efectul plecarii de la Real! Englezii vin cu o ipoteza ULUITOARE: ce sta in spatele "rosului" primit de Ronaldo

Cristiano Ronaldo s-a intors in Spania pentru prima dupa ce a plecat de la Real Madrid, dar a jucat doar 30 de minute.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Prima eliminare din cariera pentru Ronaldo intr-un meci de UEFA Champions League a venit in urma unui incident controversat si neclar, iar englezii scot in fata o statistica pe care toata lumea o cunoaste, insa putini au curajul sa o prezinte.

"Ronaldo plateste pretul faptului ca nu mai este protejat de Real Madrid", scriu jurnalistii de la DailyMirror care amintesc de numeroasele gesturi nesportive ale portughezului. Gesturi, care desi mult mai dure decat cel din meciul cu Valencia, au scapat nepedepsite pentru ca Ronaldo imbraca tricoul Realului.

In cariera sa, Ronaldo a fost eliminat de 11 ori. Insa ar fi meritat mult mai multe "rosii" sustin englezii. Statul care i-a fost creat de "cel mai bun jucator din lume", precum si faptul ca juca la cel mai bun club din lume i-a facut pe arbitrii sa fie mai atenti atunci cand Ronaldo comitea vreo infractiune pe teren, scriu englezii in analiza lor.



"In ultimii 9 ani petrecuti in La Liga, Cristiano Ronaldo a scapat fara probleme dupa un comportament mult mai dur decat cel de aseara. A fost deposedat de protectia statului, zic unii, de cel mai bun jucator din lume. La inceputul acestui an, pe exact acelasi stadion, Ronaldo l-a lovit cu cotul pe Martin Montoya, fundasul Valenciei de atunci, si nu a avut nicio problema. Tot in acel meci l-a lovit si pe Dani Parejo desi acesta nu era in posesia balonului si a scapat din nou. Dupa acea partida, MundoDeportivo a provocat o lista cu nu mai putin de 18 incidente care ar fi putut duce la eliminarea lui Ronaldo", scriu jurnalistii de la DailyMirror.