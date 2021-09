Guus Hiddink se retrage din antrenorat! Care au fost performanțele istorice pe care le-a realizat olandezul

Hiddink a antrenat selecționata țării Curaçao în ultimul său an ca tehnician.

Ajuns la 74 de ani, Guus a s-a luptat cu COVID-ul la începutul anului 2021, asta l-a forțat să renunțe temporar la job-ul său, lăsându-l ca interimar pe Patrick Kluivert.

"Am vorbit cu președintele și am ajuns la o concluzie, acum că echipa se îndreaptă spre o direcție nouă, e mai bine ca eu să renunț. Mă voi opri din antrenorat. Am fost plecat o perioadă din cauza infectării cu COVID-19 și nu am avut rezultate bune la calificările pentru Cupa Mondială și nu am putut lua parte la Gold Cup", a declarat Guus Hiddink.

Performanțele istorie reușite de Guus Hiddink

- Și-a început cariera de antrenor la PSV Eindoven în 1987

- A câștigat 6 titluri ale Olandei cu PSV Eindhoven (86-87, 87-88, 88-89, 02-03, 04-05, 05-06)

- A câștigat 4 cupe ale Olandei (87-88, 88-89, 89-90, 04-04) și o Supercupă (03-04)

- A câștigat trofeul Cupei Campionilor în 1988 cu PSV Eindhoven, primul și singurul titlu european reușit de echipa olandeză

- A câștigat Cupa Intercontinentală cu Real Madrid în sezonul 1998-99

- A terminat pe locul 4 la Campionatul Mondial din 1998 cu Olanda

- A terminat pe locul 4 la Campionatul Mondială din 2002 cu Coreea de Sud

- A ajuns până în semifinalele Campionatului European din 2008 cu Rusia

- A câștigat Cupa Angliei cu Chelsea în sezonul 2008-09