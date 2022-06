Echipa ”cea mai bogată din lume”, la care au jucat Eto'o, Roberto Carlos, Nicolae Stanciu sau Paul Anton, s-a desființat!

Fost simbol al puterii financiare a fotbalului din Rusia, clubul Anzhi Makhachkala s-a desființat după ce nu a primit licența pentru viitorul sezon al ligii a treia!

Samuel Eto'o, Roberto Carlos, Lassana Diarra sau Willian s-au numărat printre jucătorii de top care au evoluat la Anzhi, alături de antrenorul Guus Hiddink.

La echipa din Rusia, la un moment dat considerată cea mai bogată din lume, au jucat și internaționalii români Nicolae ”Nae” Stanciu (între 2002 și 2003) și Paul Anton (în 2018).

Anzhi Makhachkala, at one point the richest club in the world and home to Roberto Carlos & Samuel Eto’o, will cease to exist this summer after failing to receive a license for the Russian third tier. pic.twitter.com/70kUubfTPR