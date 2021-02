BREAKING NEWS | Patrick Kluivert si Guus Hiddink vor intra in DDB! Anuntul de ultima ora al lui Marius Nicolae

Suporterii lui Dinamo au primit vesti fantastice.

In acest moment, Dinamo traiesti doar datorita suporterilor, care cumpara bilete virtuale pentru meciurile echipei din Stefan cel Mare. Marius Nicolae, managerul sportiv al clubului, a anuntat ca Patrick Kluivert si Guus Hiddink s-au alaturat programului DDB.

Totul s-a intamplat prin intermediul jucatorului adus in aceasta iarna, Gevaro Nepomuceno. Atacantul a jucat pentru statul Curacao, iar selectionata tarii lui este pregatita de Hiddink, iar Kluivert a antrenat si el acolo in trecut.

"Spaniolii au aruncat bugetul in aer. Acum trebuie sa venim ca smurdul, sa stingem incendiul. Suporterii nu mai stiu ce sa faca sa salveze clubul. Fac eforturi uriase. Fanii au adus peste un milion de euro, in cam un an de zile. Eu vad ce se intampla si e ceva extraordinar. Multi erau sceptici, dar ne suna oameni ca Guus Hiddink, sa-si faca si ei card de membru al DDB.

E selectionerul statului Curacao, unde joaca Nepomuceno. Au vorbit, antrenorul stie situatia si a zis ca isi va face card DDB. Patrick Kluivert o sa-si faca si el card DDB, pentru ca a fost si el selectioner al statului Curacao. E prieten bun cu Nepomuceno.

Oamenii importanti din afara Romaniei au aflat ce fac fanii si vor sa se alature proiectului. Eu am discutat si despre venirea lor in Romania. Se puteau face lucruri frumoase, dar pandemia pune multe bariere. Poate cu venirea primaverii s-ar putea sa fie unul din ei in platou aici", a declarat Marius Nicolae pentru LookSport.