Lovitura la care NU se astepta chiar nimeni! Unde va antrena Guus Hiddink: n-a mai pregatit nicio echipa de 2 ani

Guus Hiddink a fost anuntat oficial ca nou selectioner al nationalei de tineret a Chinei! Ajuns la 71 de ani, Hiddink nu mai pregatise nicio echipa dupa ce a plecat de la Chelsea in 2016, cand a fost interimar dupa demiterea lui Jose Mourinho.

Hiddink se intoarce in fotbalul din Asia dupa ce a fost selectionerul Coreei de Sud la Mondialul din 2002 cand a dus tara gazda a acelui turneu pana in semifinale!

Obiectivul lui Hiddink va fi sa califice nationala la Jocurile Olimpice din 2020 si in preliminariile AFC Under-23 din 2020, acestea urmand sa inceapa in martie 2019. Primele 3 formatii din preliminarii merg la JO.

