Kluivert si Hiddink, DERANJATI de zvonurile ca ar urma sa se inscrie in DDB: "Mi-a spus ca nu este multumit! Au si ei joburile lor!"

Aceste speculatii au aparut in baza relatiei foarte bune pe care Gevaro Nepomuceno, transferat in aceasta iarna de Dinamo, o are cu cei doi.

Nepomuceno joaca pentru nationala statului Curacao, care este antrenata in prezent de Hiddink si pe care a pregatit-o de asemenea si fostul mare fotbalist al Barcelonei.

Dupa ce acest subiect a prins foarte bine in spatiul public si in special in randul fanilor dinamovisti, Nepomuceno a tinut sa faca anumite precizari. Fotbalistul de 28 de ani a explicat ca nu s-a pus problema ca cei doi sa investeasca la Dinamo si ca au fost deranjati de aceste discutii.

"Sa fiu sincer, inca nu am vorbit cu Guus (Hiddink). Am vorbit cu Kluivert. A spus ca i-ar placea sa ia parte la ceea ce eu fac pentru ca mereu a fost bun cu mine. A fost antrenorul meu. Apoi tot ce a aparut in stiri este complet gresit si nu este adevarat. Ca el va prelua clubul sau chestii de genul asta care nu sunt adevarate. Nici el nu este multumit, mi-a spus asta, asa ca prefer sa nu mai vorbesc si sa o lasam asa", a spus Nepomuceno pentru Antena Sport.

Totusi, fotbalistul nascut in Olanda nu a exclus total varianta ca pe viitor cele doua nume uriase din fotbalul olandez sa poata sa sustina in vreun fel proiectul de la Dinamo.

"Desigur, daca pot ajuta programul, voi ajuta cu toata inima, dar nu vreau ca presa sa spuna lucruri neadevarate sau sa schimbe adevarul. De asta nu vreau sa ma implic in asta. Au si ei joburile lor si nu va da bine daca presa spune ca o persoana care are deja un job va veni sa fie aici", a mai spus fotbalistul lui Dinamo.