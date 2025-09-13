Cristi Chivu (44 de ani) tocmai a bifat al 7-lea meci oficial pe banca Interului și, din păcate, speculațiile privind viitorului său, la această echipă, se vor intensifica, la ce s-a întâmplat, în această seară.

După un debut reușit în Serie A, 5-0 cu Torino acasă, Interul lui Chivu a început să „gâfâie“. Etapa trecută, a fost înfrângerea cu Udinese, 1-2 acasă. În această seară, a venit și înfrângerea de la Torino, 3-4 cu Juventus. Iar dacă înaintea acestui meci se vorbea deja despre schimbarea lui Chivu, atunci ne putem imagina ce va urma, în zilele care vor veni.

Sommer și Bastoni, „groparii“ lui Chivu

Prezenți în studioul Digi Sport, foștii internaționali, Gabi Torje (35 de ani) și Ionel Dănciulescu (48 de ani) s-au arătat încântați de spectacolul din Juventus – Inter (4-3), dar l-au compătimit pe antrenorul milanezilor.

„Portarul Sommer (foto)... Clar, putea face mai mult în meciul ăsta! Are niște reflexe întârziate la unele goluri“, a spus Torje. Părerea sa a fost împărtășită și de Dănciulescu.

„Nu e bine să te pui în pielea lui Chivu, în momentul de față. N-am să înțeleg faultul pe care îl face Bastoni, înaintea acelui gol din final! Au fost niște greșeli foarte mari, la Inter. N-a venit niciun mijlocaș defensiv să blocheze șuturile din care au ieșit unele goluri“, a spus fostul atacant.

După înfrângerea din această seară, Inter a alunecat pe 7 din 20, la șase puncte deja de liderul Juventus Torino.

