Inter s-a văzut condusă de două ori, după ce Juventus a marcat prin Lloid Kelly și Kenan Yildiz, însă în ambele ocazii a revenit grație golurilor lui Hakan Calhanoglu.

Presa din Italia, după Juventus - Inter 4-3: "Chivu, pedepsit probabil fără să merite"



Trupa lui Chivu a sperat chiar la o victorie după ce în minutul 76 a făcut 3-2 prin Marcus Thuram. Fratele atacantului de la Inter, Kephren Thuram, a egalat la 3 în minutul 83, iar tânărul muntenegrean Vasilije Adzic (19 ani) a dat lovitura în prelungiri pentru Juventus.



Publicația italiană Tuttomercatoweb a apreciat curajul lui Chivu și a susținut că Inter nu ar fi meritat să piardă derby-ul. Juventus a dat dovadă de o eficiență totală: 4 șuturi pe poartă, 4 goluri.



"Derby d'Italia este unul dintre acele meciuri deosebit de importante și poate de aceea a decis să se bazeze pe încrederea din mandatul lui Inzaghi.

L-a debutat pe Akanji, a luat pe piept un meci nebun și nu s-a ferit să înlocuiască jucători cheie, așa cum sunt Barella sau Lautaro. În cele din urmă, s-a trezit pedepsit chiar înainte de fluierul final. Probabil fără să merite măcar", a scris TMW despre Chivu, notat cu 5,5.

Chivu nu are startul dorit la Inter în Serie A. Deși a debutat cu o victorie clară, 5-0 contra lui Torino, au urmat două eșecuri: 1-2 împotriva lui Udinese și 3-4 contra lui Juventus.



Pentru Inter urmează primul meci din faza principală UEFA Champions League, pe terenul lui Ajax Amsterdam, miercuri, de la ora 22:00.

