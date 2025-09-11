Adrian Mutu: "Un salt uriaș pentru Chivu, dar am încredere în el"

Juventus, pregătită de Igor Tudor, are un start perfect în Serie A, cu două victorii fără gol primit: 2-0 cu Parma și 1-0 cu Genoa. În schimb, Interul lui Chivu a impresionat în prima rundă, 5-0 contra lui Torino, dar a dezamăgit ulterior, 1-2, acasă, împotriva lui Udinese.



Va fi primul derby al lui Chivu pe banca lui Inter, iar Adrian Mutu a vorbit despre fostul său coleg de la echipa națională în presa italiană.



"Chivu a arătat lucruri importante câte timp a lucrat la echipa de tineret a lui Inter, apoi a mers la Parma. E un salt uriaș pentru el. Cu siguranță poate deveni pregătit pentru Inter, însă va fi nevoie de timp. Am încredere în capacitatea lui", a spus Mutu, pentru Tuttosport, potrivit FCInterNews.

Mutu: "Barella și Fagioli seamănă cu mine"

"Briliantul" a jucat atât la Inter (2000), cât și la Juventus (2005-2006), iar în interviul pentru Tuttosport a explicat cum s-a simțit la cele două cluburi, dar și jucătorii din prezent în care se regăsește.



"La Torino, totul este organizat, există o meticulozitate. Nimic nu este lăsat la voia întâmplării. La Inter, impactul a fost diferit pentru mine. Atmosfera era foarte călduroasă, aproape ca într-o familie. Am găsit un grup foarte unit. Totuși, ambele cluburi erau foarte puternice.



Cine seamănă cel mai mult cu mine? Aș alege doi jucători cu profil diferit. De la Inter aș răspunde Barella. Are pasiune, viteză și o energie constantă. De la Juventus, m-aș vedea cel mai mult în Fagioli, care are o viziune bună și o inteligență fotbalistică.



Cred că Juve are acum mai multe opțiuni decât în urmă cu un an. Poate schimba anumiți jucători, dar nu își pierde din eficiență. Inter rămâne o mașinărie bine unsă, însă poate puțin dependentă de anumite perechi în primul 11. Aș spune că Juventus este echipa completă, dar Inter pare o echipă 'automatizată'", a mai spus Mutu.

