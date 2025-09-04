Înfrângerea neașteptată de pe „San Siro” cu Udinese a declanșat un val de critici, iar presa din Italia vorbește deja despre o posibilă schimbare pe banca tehnică.



Potrivit Radioradio.it, poziția lui Chivu a devenit fragilă, iar Jose Mourinho ar fi principalul favorit să-i ia locul. Publicația a explicat că acest eșec a reaprins discuțiile despre lipsa de experiență a antrenorului român la nivel înalt, iar casele de pariuri au redus deja cotele pentru demiterea sa înainte de Crăciun, de la 4.50 la 4. Un semnal că presiunea asupra lui Chivu crește de la o zi la alta.



"Schimbarea trebuie făcută imediat"



Situația este complicată și din cauza calendarului infernal care îl așteaptă pe Inter în septembrie. După pauza internațională, „nerazzurrii” revin pe teren pe 13 septembrie, în deplasare la Juventus, iar apoi urmează debutul în grupele Ligii Campionilor, pe terenul lui Ajax.



Pe 21 septembrie, Inter o înfruntă pe Sassuolo pe Meazza, urmată de meciurile cu Cagliari și Slavia Praga, din nou în Europa. Cinci partide decisive în doar 17 zile, care ar putea cântări enorm în soarta sezonului, dar și a lui Cristi Chivu.



În tot acest timp, Jose Mourinho este liber de contract după despărțirea de Fenerbahce și rămâne o legendă vie pentru fanii lui Inter, cu care a câștigat tripla istorică în 2010: Serie A, Cupa Italiei și Liga Campionilor.



"Exonerarea lui Chivu, situația s-a precipitat: schimbarea trebuie făcută imediat", a titrat sursa citată.



Presa din Italia merge chiar mai departe și susține că, dacă Beppe Marotta, directorul sportiv al clubului, decide să facă schimbarea, „The Special One” ar fi gata să revină imediat la Milano, existând voci care spun că „ar veni pe jos” pentru a prelua echipa.

