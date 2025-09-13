Cristi Chivu (44 de ani) a făcut niște schimbări importante, în lotul Interului, după ce l-a înlocuit pe Simone Inzaghi, în luna iunie.

A fost firesc să fie așa, având în vedere că, odată cu plecarea lui Inzaghi (49 de ani) la Al-Hilal Riad (Arabia Saudită), după 4 ani la Inter, la această formație s-a încheiat un ciclu sportiv. Printre jucătorii la care a renunțat Chivu s-a numărat și Mehdi Taremi (33 de ani), fost golgheter al Portugaliei cu Rio Ave și cu Porto.

Transferat, la Inter, ca jucător liber în vara anului 2024, internaționalul iranian nu s-a adaptat la stilul de joc din Serie A. Dovadă și faptul că, în sezonul trecut, a adunat doar trei goluri și nouă pase de gol, în 41 de apariții.

Chivu a renunțat la Taremi, fără să-l vadă

Imediat după instalarea sa pe banca Interului, Chivu a plecat cu Inter, la Mondialul Cluburilor din America. Cu lotul lui Inzaghi din care n-a făcut parte însă Taremi. Acesta a fost victima unei situații dramatice, fiind „captiv“ în Iran, după cum sport.ro a explicat aici.

Ratarea Mondialului Cluburilor a fost începutul sfârșitului pentru Taremi, la Inter. Pentru că, după această competiție, Chivu a renunțat la el, fără să-l fi văzut la lucru! La revenirea în Italia, iranianul a fost trimis să se pregătească la echipa a doua a Interului. Iar de aici, s-a transferat la Olympiakos Pireu, campioana Greciei, echipă de Champions League, în acest sezon.

În această seară, s-a produs debutul lui Taremi, la Olympiakos. În meciul de acasă, cu Panserraikos, vârful iranian a fost trimis pe teren, în minutul 69. Cât a jucat, Taremi a reușit o dublă, în minutele 88 și 90+3, golurile sale stabilind scorul final: Olympiakos – Panserraikos 5-0.

În schimbul vânzării lui Taremi, la Olympiakos, Inter s-a ales cu suma de 2 milioane de euro și a scăpat de salariul de 3 milioane de euro al internaționalului iranian.

