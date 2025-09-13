Este primul Derby d'Italia pentru Cristian Chivu ca antrenor principal al lui Inter!

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 19:00, Juventus Torino și Inter Milano se întâlnesc în cadrul etapei cu numărul 3 din Serie A.

Cristi Chivu, în pericol la Inter? ”E un meci foarte riscant pentru el!”



După o victorie categorică obținută de Inter în fața lui Torino, scor 5-0, în debutul sezonului, trupa lui Cristi Chivu a pierdut acasă cu Udinese, scor 1-2.

Fostul portar italian Simone Braglia l-a avertizat pe Cristi Chivu. Goalkeeper-ul trecut pe la Lecce, Como sau AC Milan crede că viitorul antrenorului român pe banca lui Inter este legat de rezultatul meciului pe care ”i nerazzurri” îl vor disputa pe terenul ”Bătrânei Doamne”.

”Este un meci foarte riscant pentru banca lui Chivu. Din declarațiile lui se simte teama. Cred că avem nevoie de mai mult decât câteva îmbunătățiri. Încearcă să reaprindă entuziasmul în vestiar, dar nu vreau ca problemele clubului să afecteze liniștea echipei.

Este începutul sezonului, iar Juve are o identitate foarte clară comparativ cu Inter. Cât despre Inter, aș spune că, dacă jucătorii își doresc cu adevărat, lotul nerazzurrilor este mai puternic decât cel al lui Juve.

Lautaro și Yildiz sunt nume importante, dar privind meciurile echipelor naționale, cred că există o diferență clară în favoarea jucătorilor lui Juve în ceea ce privește prospețimea mentală”, a spus Braglia, conform TuttoMercatoWeb.

Adrian Mutu: ”Am încredere în capacitatea lui Chivu!”



Va fi primul derby al lui Chivu pe banca lui Inter, iar Adrian Mutu a vorbit despre fostul său coleg de la echipa națională în presa italiană.

"Chivu a arătat lucruri importante câte timp a lucrat la echipa de tineret a lui Inter, apoi a mers la Parma. E un salt uriaș pentru el.

Cu siguranță poate deveni pregătit pentru Inter, însă va fi nevoie de timp. Am încredere în capacitatea lui", a spus Mutu, pentru Tuttosport, potrivit FCInterNews.

