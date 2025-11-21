Grecii anunță: acord pentru transferul lui Ianis Hagi!

După câteva luni în Turcia, mijlocașul român poate ajunge în campionatul Greciei, acolo unde este dorit de două echipe, așa cum anunță jurnalistul grec George Tsarouchas. Panathinaikos și Aris Salonic ar vrea să-l transfere, în timp ce gruparea din Atena ar avea deja o înțelegere cu Alanyaspor.
Problema ar fi suma cerută de turci pentru a renunța la fiul lui Gică Hagi. Aceștia îl evaluează la 3,5 milioane de euro, în condițiile în care l-au transferat gratis acum câteva luni.
Până acum, Ianis Hagi a bifat opt partide în Superliga Turciei pentru Alanyaspor, reușind să marcheze de două ori și să bifeze și un assist. Și cota lui de piață a scăzut semnificativ, iar acum a ajuns la 1,5 milioane de euro.
Ianis Hagi, lăudat în presa din Turcia: „Un adevărat maestru”
Unul dintre jucătorii de bază ai lui Mircea Lucescu este Ianis Hagi, mai ales după transferul din acest an la Alanyaspor în Turcia. Fiul lui Gică Hagi pare să își fi regăsit forma bună din trecut și este una dintre principalele arme ofensive ale naționalei noastre.
La fel consideră și turcii, care l-au tot lăudat în ultimul timp pentru evoluțiile excelente pe care le-a avut de când a făcut mutarea în campionatul lor.
„Ianis Hagi, fiul lui Gică Hagi, care a fost legendă la Galatasaray, a impresionat prin performanța și consecvența sa pentru echipa națională.
Căpitan la echipa națională, Ianis a jucat în 51 de meciuri, marcând opt goluri și oferind opt pase decisive, și este un adevărat maestru pentru echipa sa”, a scris presa din Turcia.