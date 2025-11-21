Grecii anunță: acord pentru transferul lui Ianis Hagi!

După câteva luni în Turcia, mijlocașul român poate ajunge în campionatul Greciei, acolo unde este dorit de două echipe, așa cum anunță jurnalistul grec George Tsarouchas. Panathinaikos și Aris Salonic ar vrea să-l transfere, în timp ce gruparea din Atena ar avea deja o înțelegere cu Alanyaspor.



Problema ar fi suma cerută de turci pentru a renunța la fiul lui Gică Hagi. Aceștia îl evaluează la 3,5 milioane de euro, în condițiile în care l-au transferat gratis acum câteva luni.



Până acum, Ianis Hagi a bifat opt partide în Superliga Turciei pentru Alanyaspor, reușind să marcheze de două ori și să bifeze și un assist. Și cota lui de piață a scăzut semnificativ, iar acum a ajuns la 1,5 milioane de euro.

